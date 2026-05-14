گزارش رسانه لبنانی از جنجال دیپلماتیک: شکایت علیه ایران در سازمان ملل و اختلاف در دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «الأخبار» در گزارشی نوشت وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد ارسال کرده که در آن به روایت‌های ارائه‌شده از سوی ایران در این نهاد بین‌المللی اعتراض شده است.

بر اساس این نامه که توسط احمد عرفة، سفیر لبنان در سازمان ملل، ارائه شده، لبنان حق دارد ایران را به دلیل آنچه «نقض تعهدات بین‌المللی و دخالت در امور داخلی لبنان» خوانده شده، مسئول بداند. در این شکایت ادعا شده که برخی اقدامات نهادهای ایرانی، از جمله سپاه پاسداران، لبنان را برخلاف اراده نهادهای رسمی این کشور وارد جنگی ویرانگر کرده است.

در متن این نامه همچنین آمده است که این اقدامات موجب کشته و زخمی شدن هزاران لبنانی، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها شده و حتی به اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان از سوی اسرائیل انجامیده است. با این حال، گزارش «الأخبار» تأکید می‌کند که اصل ماجرا به شکایتی بازمی‌گردد که ایران پیش‌تر علیه اسرائیل در شورای امنیت مطرح کرده بود؛ شکایتی که در آن تهران، اسرائیل را به نقض حاکمیت لبنان و کشتار غیرنظامیان متهم کرده بود.

به نوشته این روزنامه، دفتر امور حقوقی شورای امنیت برای روشن شدن برخی نکات از دولت لبنان توضیح خواسته بود؛ اقدامی که معمولاً در چارچوب تشریفات اداری انجام می‌شود.

اما به ادعای این گزارش، وزیر خارجه لبنان تصمیم گرفته دو نامه جداگانه برای رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کند که به جای ارائه توضیحات فنی، ایران را مسئول جنگ معرفی می‌کند. این اقدام به گفته منابع سیاسی با انتقادهایی در داخل دولت روبه‌رو شده و حتی گزارش شده که نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در ابتدا از جزئیات کامل این مکاتبات مطلع نبوده و وعده داده درباره این موضوع بررسی و توضیح رسمی ارائه شود.