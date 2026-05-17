مفتی عمان مسلمانان را به حمایت از آرمان فلسطین فراخواند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «احمد بن حمد الخلیلی» مفتی عمان امروز جنایت صهیونیستها در ترور عزالدین الحداد (ابوصهیب) فرمانده گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس را محکوم کرد.
وی با ابراز حزن و اندوه از فقدان این فرمانده شهید گردانهای القسام، تجاوز دشمن صهیونیستی علیه او و دیگر شهدای فلسطین را محکوم و از خداوند متعال برای همه شهدای بیگناه رحمت واسعه و نیز پیروزی باشکوه و آشکار برای همه گروههای مقاومت اسلامی را مسئلت کرد.
مفتی عمان همچنین همه مسلمانان را به حمایت از آرمان عادلانه فلسطین فراخواند.
عزالدین الحداد (ابو صهیب) فرمانده گردان عزالدین القسام اخیرا به همراه همسر و دخترش و تعدادی از فلسطینیان در پی یک عملیات ترور بزدلانه توسط دشمن صهیونیستی در مرکز شهر غزه به شهادت رسیدند.
