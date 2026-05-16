به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌داد شریفی روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه غرب کابل، جزئیاتی از رویدادی را مطرح کرد که هفته گذشته در حوزه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در غرب کابل رخ داده بود.

وی گفت که در این رویداد، دو جوان شیعه بازداشت شده و خود او نیز پس از مراجعه به اداره امر به معروف طالبان، مورد برخورد توهین‌آمیز و لت‌وکوب قرار گرفته است.

به گفته این روحانی شیعه، ماجرا به موضوع عقد شرعی میان یک دختر و پسر جوان مربوط بوده است؛ عقدی که براساس فقه جعفری صورت گرفته بود. او توضیح داد که پس از انجام این عقد، از سوی مسئولان امر به معروف طالبان با وی تماس گرفته شده و از او خواسته‌اند که فوراً به اداره آنان مراجعه کند.

شریفی افزود که در تماس تلفنی، مأموران طالبان هشدار داده بودند که در صورت حاضر نشدن، او را به زور به اداره منتقل خواهند کرد.

وی اظهار داشت که برای جلوگیری از تشدید تنش، شخصاً به اداره امر به معروف مراجعه کرده و تلاش کرده است موضوع را به شکل منطقی توضیح دهد.

او در بخشی از سخنانش گفت: «به آنان توضیح دادم که این دو جوان طبق مذهب خود عقد شرعی خوانده‌اند و میان‌شان عقد صورت گرفته است.»

این روحانی شیعه همچنین تأکید کرد که در گفت‌وگو با مسئولان طالبان گفته است: «پس از حاکمیت دوباره طالبان، مذهب ما از رسمیت افتاده است؛ اجازه بدهید حداقل در میان خودمان مطابق باورهای مذهبی خود عمل کنیم.»

شریفی افزود که به مأموران امر به معروف گفته است که شیعیان افغانستان در گذشته از حق رسمیت مذهبی برخوردار بودند، اما اکنون در بسیاری موارد مجبور می‌شوند برخلاف عقاید فقهی خود رفتار کنند.

او تأکید کرد: «ما به همه مذاهب احترام می‌گذاریم و توقع داریم دیگران نیز به مذهب ما احترام بگذارند و در امور مذهبی ما دخالت نکنند.»

این روحانی شیعه خاطرنشان کرد که اسلام دین واحدی است، اما در برداشت‌های فقهی و دینی اختلاف نظر وجود دارد و هر مذهب حق دارد براساس مبانی فقهی خود عمل کند.

وی هشدار داد که چنین برخوردهایی می‌تواند به باورهای دینی مردم آسیب وارد کند و سبب افزایش نگرانی‌های مذهبی در جامعه شود.

روایت منابع محلی از احضار و تهدید این عالم شیعه

منابع محلی نیز پیش‌تر گزارش داده بودند که روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی پس از تماس تهدیدآمیز حوزه هجدهم امر به معروف طالبان در کابل، به این اداره احضار شده بود.

براساس روایت شاهدان، هنگام حضور وی در اداره طالبان، شمار زیادی از دختران و پسران جوان شیعه به همراه خانواده‌هایشان نیز در آن محل حضور داشتند؛ افرادی که گفته می‌شود از بازار و محل کارشان، تحت عنوان اجرای دستورهای امر به معروف بازداشت شده بودند.

طبق این گزارش‌ها، محور اصلی اختلاف، جاری‌شدن عقد موقت برای یکی از زوج‌های نامزد بوده است. شریفی در دفاع از اقدام خود استدلال کرده که براساس فقه جعفری، این عقد مشروع و شرعی است و اشکالی ندارد.

به گفته منابع، این روحانی شیعه در پاسخ به مأموران طالبان گفته بود: «اگر با مذهب ما مشکل دارید، دستور تغییر مذهب بدهید.»

منابع همچنین تأکید کرده‌اند که مأموران طالبان با برخورد تند و توهین‌آمیز، او را تهدید به زندان کرده بودند؛ هرچند در نهایت با وساطت برخی افراد، تنش کاهش یافته و موضوع موقتاً پایان یافته است.

براساس همین گزارش‌ها، پس از این رویداد، دفتر بزرگی حاوی تعهدنامه‌های کتبی برخی امامان جماعت و علمای شیعه به اداره آورده شده بود؛ تعهدهایی که در آن از آنان خواسته شده دیگر عقد موقت اجرا نکنند.

واکنش‌ها به برخورد طالبان با شیعیان

این رویداد در روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای در افغانستان همراه شده است. شماری از شهروندان، فعالان مذهبی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخورد طالبان با این روحانی شیعه و بازداشت جوانان را خلاف اصول اسلامی، حقوق مذهبی و همزیستی اجتماعی دانسته‌اند.

همچنین اعضا و علمای «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» نیز خواستار توضیح و شفاف‌سازی طالبان در این زمینه شده‌اند.

با این حال، مقام‌های طالبان تاکنون به صورت رسمی درباره این اظهارات و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.

افزایش نگرانی‌ها از محدودیت‌های مذهبی

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر پیروان مذاهب غیرهمسو با طالبان افزایش یافته است.

بسیاری از فعالان مذهبی و ناظران اجتماعی معتقدند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها علیه شیعیان در برخی حوزه‌های مذهبی، آموزشی و اجتماعی افزایش یافته و در مواردی تلاش شده است تا آنان برخلاف مبانی فقهی خود عمل کنند.

کارشناسان مسائل افغانستان می‌گویند تداوم چنین برخوردهایی می‌تواند شکاف‌های مذهبی و اجتماعی را در این کشور عمیق‌تر کرده و زمینه افزایش تنش‌های داخلی را فراهم سازد.

