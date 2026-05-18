موزه دفاع مقدس آیینه مجاهدت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت روز جهانی موزه با حضور حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، منیر خلقی رئیس ایکوم ایران، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، جمعی از مسئولان، فعالان حوزه موزهداری و علاقهمندان فرهنگ و میراث تاریخی در سالن قصر شیرین این موزه برگزار شد.
در این مراسم، علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم، رهبر شهید، فرماندهان و دانشآموزان مینابی، روز جهانی موزه را گرامی داشت و اظهار کرد: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره تلاش کرده در اقدامات ملی حوزه موزهها حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد و در همین راستا مسئولیت آموزش منطقهای ایکوم را نیز بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به شعار سال ۲۰۲۶ موزهها با عنوان «موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» و همزمانی آن با هشتادمین سالگرد تأسیس ایکوم گفت: امروز تعریف موزهها تغییر کرده و این مراکز فرهنگی به نهادهایی فرامرزی برای توسعه گفتوگو، دوستی، صلح و همکاری میان ملتها تبدیل شدهاند.
جعفری با تأکید بر ماهیت صلحطلبانه ملت ایران افزود: ما در ایران وزارت جنگ و موزه جنگ نداریم، بلکه وزارت دفاع و موزه دفاع داریم؛ چراکه ملت ایران جنگطلب نیست و همواره پیامآور دوستی و محبت بوده است، اما در برابر تجاوز با اقتدار ایستادگی میکند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: ملت ایران در برابر بزرگترین قدرتهای جهان و منطقه ایستادگی کرده و اجازه تجاوز به این سرزمین را نداده است. این موزه آیینه مجاهدت و مقاومت ملت ایران است و هرکس بخواهد عظمت مردم ایران را بشناسد باید از این مجموعه بازدید کند.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به میراث فرهنگی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: متأسفانه امسال هفته میراث فرهنگی را در شرایطی برگزار میکنیم که دشمن برخلاف کنوانسیونهای بینالمللی و پروتکلهای یونسکو، به حدود ۱۴۹ مجموعه تاریخی و موزهای آسیب وارد کرد، ۵ اثر ثبت جهانی لطمه دید، ۵۶ موزه دچار خسارت شدند و ۷ بافت تاریخی تخریب شد.
جعفری تصریح کرد: با وجود آنکه این اماکن دارای نشان سپر آبی بودند، تفکیکی میان اهداف نظامی و غیرنظامی صورت نگرفت و این مسئله ضرورت توجه جدیتر به حفاظت از میراث فرهنگی را دوچندان میکند.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای مشترک موزههای تهران گفت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ شورای هماهنگی موزههای تهران با حضور ۳۶ موزه برگزار شد تا تجربهها و ظرفیتهای مشترک میان موزهها به اشتراک گذاشته شود و این روند باید دوباره تقویت شود.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه ملی با بهرهگیری از فناوریهای نوین آماده میزبانی از علاقهمندان است و پروژههایی همچون موزه بینالمللی طبس و موزه یادبود شکست آمریکا در دشت مهیار اصفهان نیز بهزودی افتتاح خواهند شد.
در ادامه این مراسم، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را حافظه زنده هویت تاریخی ملت ایران دانست و گفت: این موزه کرامت انسانی و مقاومت مردم ایران را روایت میکند و در عین حال، موزهای برای صلح و آگاهیبخشی عمومی به شمار میرود.
وی با تأکید بر رویکرد یونسکو نسبت به موزهها افزود: موزهها زمانی موفق هستند که فضایی برای گفتوگو، شناخت تنوع فرهنگی، توسعه بیننسلی و افزایش تابآوری اجتماعی ایجاد کنند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط صلح و مخاصمات مسلحانه از اولویتهای مهم یونسکو است.
منیر خلقی رئیس ایکوم ایران نیز با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: در این جنگ تعدادی از موزه های کشور دچار حادثه شدند و امروز جامعه موزهداری در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد.
وی افزود: موزهها پل ارتباطی میان نسلها و فرهنگها هستند و میتوانند امید، نشاط اجتماعی و وفاق را تقویت کنند. همچنین باید با همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال، گسستهای ایجادشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی را ترمیم کنیم.
در بخش دیگری از این مراسم، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با تأکید بر جایگاه تهران بهعنوان «شهر موزهها» گفت: در شهرداری تهران حدود ۶۰ موزه فعال وجود دارد و تلاش شده است در هر منطقه یک موزه شکل بگیرد تا ظرفیتهای فرهنگی شهر توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: امروز موزهها باید با برگزاری رویدادهای متنوع و طراحی مسیرهای گردشگری، مردم را به بازدید ترغیب کنند و روایت درست مقاومت و تاریخ معاصر را به نسلهای آینده منتقل سازند.
همچنین در این مراسم، پیام ویدئویی فابیو کاربونه استاد دانشگاه نورثهمپتون انگلستان با عنوان «نقش موزهها در ترویج صلح بینالمللی و جلوگیری از منازعات» پخش شد.
