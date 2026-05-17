افشای دومین پایگاه سرّی اسرائیل در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه The New York Times در گزارشی جنجالی از وجود دستکم دو پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای غربی عراق پرده برداشت؛ پایگاههایی که به نوشته این رسانه، طی بیش از یک سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند.
بر اساس این گزارش، یکی از این پایگاهها که پیشتر افشا شد در منطقه «النخیب» در صحرای غربی عراق و در نزدیکی مرز سوریه قرار داشته و در جریان جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ علیه ایران، بهعنوان مرکز پشتیبانی لجستیکی، سوخترسانی و امداد پزشکی برای نیروهای اسرائیلی عمل میکرده است.
ماجرای چوپانی که راز را فاش کرد
افشای این پایگاهها پس از حادثهای مرموز آغاز شد؛ زمانی که یک چوپان عراقی به نام «عواد الشمری» هنگام سفر به شهر، به منطقهای مشکوک برخورد کرد. طبق گزارش نیویورکتایمز، او با مشاهده بالگردها، نظامیان و باند فرود موقت، موضوع را به نیروهای امنیتی عراق اطلاع داد.
اما ساعاتی بعد، خودروی این چوپان هدف حمله یک بالگرد قرار گرفت. شاهدان محلی گفتهاند خودرو با شلیکهای پیاپی به آتش کشیده شد و پیکر او بعداً در کنار وانتش در بیابان پیدا شد.
خانواده این چوپان به نام عواد الشمری خواستار تحقیق رسمی درباره کشته شدن او شدهاند. پسرعموی او گفته است: «ما فقط میخواهیم حقیقت روشن شود و حق او پایمال نشود.»
به نوشته این گزارش، یک روز پس از اطلاعرسانی چوپان عراقی، نیروهای ارتش عراق برای شناسایی منطقه اعزام شدند که درگیری صورت گرفت.
فرماندهان عراقی ابتدا تنها از «نیروهای خارجی» نام بردند، اما پس از تماس با نظامیان آمریکایی و رد دخالت واشنگتن، به این نتیجه رسیدند که نیروهای حاضر در منطقه اسرائیلی بودهاند.
نیویورکتایمز نوشته است که دستگاههای اطلاعاتی و فرماندهی آمریکا از فعالیت این پایگاهها اطلاع داشتهاند؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره میزان اطلاع یا هماهنگی واشنگتن با این عملیات ایجاد کرده است.
«نقض آشکار حاکمیت عراق»
برخی نمایندگان پارلمان عراق این مسئله را «تحقیر حاکمیت ملی» توصیف کردهاند. یکی از نمایندگان عراقی که در نشست محرمانه پارلمان حضور داشته، گفته است: «این ماجرا نشان میدهد حاکمیت عراق و کرامت مردم این کشور نادیده گرفته شده است.»
گزارش همچنین اشاره میکند که ارتش عراق برای مدتی نسبت به تحرکات مشکوک در بیابانهای غربی تردید داشته، اما به دلایل نامشخص اقدام مستقیمی انجام نداده بود.
هرگونه همکاری بغداد با آمریکا به معنای همسویی با اسرائیل
طبق این گزارش، اسرائیل از اواخر سال ۲۰۲۴ در حال آمادهسازی این مواضع مخفی بوده تا در درگیریهای احتمالی آینده با ایران از آنها استفاده کند. این پایگاهها امکان کاهش مسافت پروازی جنگندههای اسرائیلی به سمت ایران را فراهم میکردند.
دو مقام امنیتی منطقهای به نیویورکتایمز گفتهاند این مراکز برای پشتیبانی هوایی، سوخترسانی، انتقال نیروهای کماندویی و امدادرسانی پزشکی طراحی شده بودند و در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران «نقش بسیار مهمی» ایفا کردند.
تحلیلگران اظهار دارند افشای این ماجرا میتواند موقعیت شکننده عراق میان ایران و آمریکا را پیچیدهتر کند. برخی کارشناسان معتقدند این پرونده احتمالاً به افزایش فشار گروههای نزدیک به ایران برای مقابله با حضور آمریکا در عراق منجر خواهد شد.
«رمزی مردینی» تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفته است: «اکنون هرگونه همکاری بغداد با آمریکا ممکن است بهعنوان همسویی با اسرائیل تعبیر شود.»
سرنوشت نامعلوم پایگاه دوم
در حالی که گفته میشود پایگاه منطقه النخیب دیگر فعال نیست، وضعیت دومین پایگاه مخفی اسرائیل همچنان نامشخص است. مقامهای عراقی تنها تأیید کردهاند که این پایگاه نیز در یکی از مناطق بیابانی غرب عراق قرار داشته است.
