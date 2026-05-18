تداوم بحران افغانستان بدون تغییر رویکرد طالبان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ احمدالله علی‌زی، شهردار پیشین کابل در دوره جمهوریت، در اظهارات اخیر خود نسبت به وضعیت بحرانی افغانستان هشدار داد.

او تأکید کرد که تنها راه حل بحران چندلایه کشور، اجماع ملی و کاهش اختلافات است.

علی‌زی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که طالبان باید برای ایجاد اعتماد و همکاری، «گام‌های عملی و منظم» بردارند تا زمینه یک روند سیاسی فراگیر فراهم شود.

شهردار پیشین کابل به انزوای سیاسی و فشارهای اقتصادی کنونی بر افغانستان اشاره کرده و گفت: «کشور نیازمند یک راه روشن و مبتنی بر منافع ملی است که به سمت صلح، ثبات و توسعه هدایت کند.»

وی همچنین از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست تا در زمان مناسب برای بهبود وضعیت افغانستان همکاری کنند و هشدار داد که تأخیر در ایجاد یک روند سیاسی فراگیر، بحران را عمیق‌تر می‌کند.

علی‌زی با تأکید بر لزوم وحدت و کاهش اختلافات، اظهار داشت که همه طرف‌ها باید برای آینده بهتر افغانستان، فضای تفاهم مشترک ایجاد کنند.

در حالی که تحلیلگران نیز بر این باورند که بدون تغییر رویکرد طالبان، افغانستان همچنان در چرخه بحران باقی خواهد ماند.

