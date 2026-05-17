گزارش تلگراف از پیشنهاد آمریکا به امارات برای کنترل جزیره لاوان ایران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲
یک گزارش رسانه‌ای حاکی است که دولت دونالد ترامپ در تلاش است امارات را به نقش‌آفرینی مستقیم‌تر در تقابل با ایران ترغیب کند و حتی پیشنهادهایی درباره کنترل جزیره لاوان مطرح شده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش همکاری‌های امارات و اسرائیل گزارش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی «تلگراف» گزارش داده است که دولت آمریکا امارات متحده عربی را به مشارکت فعال‌تر در رویارویی با ایران تشویق می‌کند. به گفته یک مقام پیشین امنیت ملی آمریکا، برخی مسئولان پیشنهاد داده‌اند که نیروهای اماراتی کنترل جزیره لاوان ایران را در دست بگیرند تا از حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در این عملیات جلوگیری شود.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که از گسترش نقش امارات در تحولات مرتبط با ایران و نیز افزایش همکاری‌های امنیتی این کشور با اسرائیل سخن گفته می‌شود. پیش‌تر نیز سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرده بود که اسرائیل برای مقابله با حملات ایران، سامانه‌های دفاعی «گنبد آهنین» را در اختیار امارات قرار داده است.

تلگراف همچنین از گسترش همکاری‌های نظامی میان امارات، اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ خبر داده است. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که تعمیق این همکاری‌ها می‌تواند باعث شود برخی کشورهای عربی، امارات را شریک اقدامات نظامی اسرائیل در منطقه تلقی کنند.

