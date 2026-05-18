به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) نوشتند که نیروی دریایی ارتش این رژیم آماده میشود تا کشتیهای ناوگانی را که طی ساعت آینده از ترکیه به سمت غزه حرکت میکند، متوقف کند.
روزنامه عبری «معاریو» با طرح این ادعا که «تلاش برای در هم شکستن محاصره دریایی غزه، نقض قوانین بینالمللی است»، نوشت: نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای رهگیری و متوقف کردن «ناوگان آزادی جهانی» است که کشتیهای آن از ترکیه به سمت غزه در حرکت هستند.
این ناوگان اواخر عصر یکشنبه در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» از رصد «شناورهای ناشناسی» در نزدیکی قایقهایی خود که برای شکستن محاصره تحمیلی بر نوار غزه در این ناوگان حضور دارند، خبر داد.
این ناوگان در ایکس اعلام کرد که چند شناور و قایق تندرو در جلو، پشت و در یک طرف ناوگان مشاهده شدند.
همچنین فعالان حاضر در این ناوگان ضمن تایید خبر رصد تحرکاتی مشکوک و پرواز پهپادهایی ناشناس بر بالای سرشان به مدت چندین ساعت، اعلام کردند که هدف پارازیتهای گستردهای قرار گرفتهاند و این باعث قطع سیستمهای ارتباطی و بیسیم آنها شده است.
این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که ناوگان مذکور ورود خود به آبهای بینالمللی دریای مدیترانه را اعلام کرد.
معاریو در ادامه به نقل از یک منبع نوشت، نیروی دریایی «اسرائیل» تلاش خواهد کرد کشتیهای این ناوگان را در آبهای بینالمللی و قبل از رسیدن به آبهای «اسرائیل» متوقف کند.
طبق سیستم ردیابی منتشر شده در وبسایت این ناوگان، مسافت باقیمانده برای رسیدن به غزه حدود ۳۱۰ مایل دریایی تخمین زده میشود.
در همین رابطه روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» روز یکشنبه نوشت که «اسرائیل در حال آماده شدن برای به دست گرفتن کنترل این ناوگان است و برآوردها نشان میدهد که این ناوگان ظرف ۲ یا ۳ روز آینده به منطقه خواهد رسید.»
این روزنامه عبری نیز به نقل از یک منبع صهیونیست نوشت: «ما کنترل کشتیهای این ناوگان را به دست خواهیم گرفت و افراد حاضر در این ناوگان را به یک زندان شناور منتقل خواهیم کرد، ما پیشبینی میکنیم شرکتکنندگان این بار خشنتر از دفعات قبل باشند و احتمال دارد آنها از سلاحهای سرد استفاده کنند.»
در عین حال رسانههای عبری نوشتند بنیامین نتانیاهو امروز در حال برگزاری یک جلسه امنیتی در مورد آمادگی ارتش اسرائیل برای توقیف کشتیهای «ناوگان پایداری» است که برای شکستن محاصره به غزه میروند.
ناوگان آزادی که شامل ۵۴ فروند کشتی است، روز پنجشنبه از شهر «مرمریس» ترکیه در دریای مدیترانه حرکت خود را آغاز کرد تا محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی بر غزه را بشکند.
این ناوگان شامل اعضای هیئت مدیره ناوگان جهانی مقاومت از جمله «سمیره آکدنیز اوردو»، «ایمان مخلوفی»، «سعید ابو کشک»، «کو تینموانگ» و «ناتالیا ماریا» و نیز تعداد زیادی از فعالان از ۷۰ کشور جهان است.
ارتش رژیم صهیونیستی ۲۹ آوریل حملهای غیرقانونی را در آبهای بینالمللی در نزدیکی جزیره «کرت» آغاز کرد و کشتیهای «ناوگان مقاومت» را که شامل ۳۴۵ شرکتکننده از ۳۹ کشور مختلف بود، هدف قرار داد.
این رژیم ۲۱ قایق با حدود ۱۷۵ فعال را توقیف کرد و باقی قایقها به سفر خود به سمت آبهای سرزمینی یونان ادامه دادند.
این ابتکارعمل به عنوان بخشی از مجموعه تلاشها برای در هم شکستن محاصره تحمیل شده بر نوار غزه از سال ۲۰۰۷ انجام شده است، محاصرهای که به ویژه پس از جنگ نسلکشی فلسطینیها در اکتبر ۲۰۰۳، باعث وخامت وضعیت انسانی در این منطقه و تخریب گسترده زیرساختهای مسکونی و آوارگی حدود ۱.۵ میلیون فلسطینی در داخل نوار غزه شد.
