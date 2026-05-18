رونمایی ترجمه خطبه غدیر به ۱۰ زبان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نشست هماهنگی برنامههای مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه امامت و ولایت با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، مشاور و معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ، دکتر حسین ظریفمنش، مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر، حجت الاسلام ملکمحمدی، دبیر ستاد امامت و ولایت کشور و نمایندگان دستگاههای زیرمجموعه وزارت ارشاد، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) در سالن غدیر وزارت ارشاد برگزار شد.
ظریف منش مدیر عامل بنیاد غدیر در این نشست ضمن گرامیداشت نام و یاد مرحوم آیت الله خزعلی، به عنوان بنیانگذار این بنیاد، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم علامه عسکری و شهید لاریجانی به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد اظهار داشت: درباره اهمیت غدیر و ضرورت معرفی شخصیت امیرالمؤمنین صحبتهای بسیاری شده من هم چند نکته بیان میکنم. شرایط امسال شرایط حساسی است، در طول سال گذشته حرکتهای ارزشمندی با اهتمام گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه امسال هر چند شاهد حماسه حضور و صلابت و افتخارآفرینی نیروهای مسلحمان بودیم، اما داغ فراق رهبر شهیدمان را نیز داریم. هرچند این شرایط در واقع بستری است که اگر با استقامت و تدبیر و پایبندی به ارزشهای ولایی همراه باشد میتواند ما را در تراز جهانی مطرح کند و این بدان معناست که غدیر میتواند یک ضریب بین المللی داشته و در سطح همه جهان تاثیرگذار باشد.
ظریف منش تصریح کرد: امسال سیاستهایی پیش بینی کردیم از جمله علاوه بر گرامیداشت ایام غدیر، ترویج نگاه امامین انقلاب را داشته باشیم. غدیر یک عطیه الهی است که میتواند در سطح جهان مطرح شود.
مدیر عامل بنیاد غدیر گفت: توأمان داشتن تبلیع و یادآوری عید غدیر با معرفت اهل بیت از دیگر رویکردهای ما در دهه امامت و ولایت است که مد نظر فراوان امام شهید بود.
وی با بیان این که تمرکز امسال ما بر شعار اعلام شده از سوی رهبری عزیز است ادامه داد: میثاق با ولایت و پشتیبانی از ولایت نیز از دیگر رویکردهای محوری امسال است که یکی از جلوههای حمایت از ولایت در این ایام است. جیزی که دشمن به شدت در این رابطه فعالیت میکند.
پیش بینی ۱۱۰ برنامه برای استانها از دیگر برنامههایی بود که ظریف منش به ان اشاره کرد و افزود: این برنامهها به استانها اعلام و در حلقههای هم اندیشی، نظرها و پیشنهادها ارائه شده است.
مدیر بنیاد بین المللی غدیر ادامه داد: برای ۱۰ شب این دهه، برنامه ریزی شده تا بتوانیم از این ۱۰ شب به مثابه یک فضای گفتمانی با هدف ارائه مباحث معرفتی بهرهمند شویم و مراوده فکری داشته باشیم. پیش بینی مجموعه جشنوارههایی در حوزههای مختلف، برگزاری قریب به ۲۰ نشست علمی با عناوین گوناگون از جمله ولایت و نظام اسلامی، امیرالمومنین از منظر امامین انقلاب، امیرالمؤمنین و جهاد، امیرالمؤمنین و امنیت، امیرالمومنین و حکمرانی علوی بخش دیگری از برنامههایی بود که ظریف منش بیان کرد.
وی تصریح کرد: رونمایی از خطبه غدیر که به ۱۰ زبان ترجمه شده است، پویشهای متعددی مانند من غدیریام، به عشق علی و... طرح احسان علوی، تدارک برنامه و مسابقات برای میادینی که مردم در آنها حضور دارند، هماهنگی با آستانهای مقدس امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاهچراغ نیز برای امسال مدنظر است.
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به فعالیتهای قابل تجلیل کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: در این ایام برنامههای ویژهای نیز برای مساجد پیش بینی شده است که البته در سالهای گذشته نیز بوده است و جا دارد از کانونهای فرهنگی هنری مساجد قدر دانی و تشکر کنم که فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام دادند.
