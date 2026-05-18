به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف استان قم، در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در ایام موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: همزمان با شروع جنگ ستاد به راه اندازی«قرارگاه مردمی امام شهید» نمود. و این قرارگاه با ظرفیت نیروی انسانی قریب به صد نفر از برادران و خواهران مؤمن و با بودجه‌ای حدود یک میلیارد تومانی که تماماً از کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده بود، فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیر ستاد امر به معروف استان قم با اشاره به زیرساخت‌های گسترده خدمت‌رسانی تصریح کرد: این قرارگاه مردمی برای پوشش حداکثری مناطق مختلف، از ۵ موکب ثابت و ۳ موکب سیار بهره می‌گرفت که در نقاط کلیدی شهر و حومه مستقر بودند. اولین و محوری‌ترین اقدام این مواکب، پذیرایی روزانه از هزار نفر از نیروهای حافظ امنیت شامل نیروی انتظامی و بسیج بود که در تمام ایام جنگ بدون وقفه صورت می‌گرفت. در همین راستا، هشت تن میوه در کل ایام ، و حدود ۱۵۰ کیلوگرم حلوا و هزار نان به عنوان میان‌وعده روزانه تهیه می‌شد که شب‌ها توسط مواکب سیار میان نیروهای گشتی در سطح شهر و حتی مناطق برون‌شهری توزیع می‌گردید.

حجت الاسلام و المسلمین کرباسی همچنین از چاپ و توزیع گسترده قریب به ۱۵۰ هزار پوستر و تمثال از تمثال امام شهید و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خبر داد و گفت: این آثار در ۱۲ استان کشور توزیع و ارسال شد.

وی در ادامه به تولیدات رسانه‌ای این قرارگاه اشاره کرد و افزود: در قالب گفتگو با کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس، نزدیک به ۸۰ ویدئو در سه محور راهبردی تولید و تدوین گردید. محور اول، پاسخ به شبهات پیرامون اقتدار ملی؛ محور دوم، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی؛ و محور سوم، پاسخگویی به شبهات مطرح‌شده درباره رهبر معظم انقلاب و تبیین فضائل و توانمندی‌های ایشان بود. این ویدئوها در بستر فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی در پایان، با تمجید از فعالیت شبانه‌روزی ۲۴ ساعته نیروهای این قرارگاه در آن ایام چهل‌روزه، خاطرنشان کرد: حقیقتاً روحیه جهادی و ایثارگری که در این عزیزان مشاهده می‌شد، مصداق بارز امر به معروف در تراز انقلاب اسلامی بود و نشان داد که مردم همیشه در صحنه، هرگز یار و یاور نظام و حافظان امنیت خود را تنها نخواهند گذاشت. راه‌اندازی ۸ موکب ثابت و سیار در کنار تولید انبوه محتوای رسانه‌ای، نمونه‌ای از مدیریت جهادی در بحران‌ها بود.

