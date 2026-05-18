قائد شهید امت الگوی واقعی و عملی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بودند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) از ستاد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازدید کرد و درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: در شرایطی که هنوز سایه جنگ از سر مردم کشورمان رخت برنبسته و کشور درگیر تبعات ناامنی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن است، برگزاری این رویداد نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و فعالان فرهنگی برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و پاسداشت هویت ملی و دینی است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب برای مردم به جزئی از سنت بهاری تبدیل شده است و همه عادت دارند که این رویداد در اردیبهشت ماه برگزار شود. این سنت دیرینه حالا به بخشی از تقویم فرهنگی کشور بدل شده و مردم با شوق و اشتیاق چشم انتظار آن هستند.

سخنگوی دولت در ادامه به تجربه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران در دوران همه‌گیری بیماری کرونا اشاره و بیان کرد: هر چند این دوران تلخ و دشوار بود اما فرصتی فراهم کرد تا برای اولین بار برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی به طور جدی تجربه و این مسیر برای برگزاری رویدادهای مشابه در آینده هموار شود. همچنین با سعی و تلاش صورت گرفته در سال‌های گذشته، ایرادهای فنی و اجرایی رفع شده و بستر مناسبی برای خرید آسان و امن کتاب برای عموم مردم فراهم آمده است که جای قدردانی دارد.

مهاجرانی با اشاره به آتش‌بس شکننده ناشی از جنگ رمضان از همت والای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز تلاش بی‌وقفه ناشران بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: با وجود معذورات مالی، فشارهای اقتصادی و دشواری‌های لجستیکی برای برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام کرده‌اند و این یک پیروزی بزرگ فرهنگی است.

او از تدبیر ویژه صورت گرفته برای اختصاص تخفیف ۲۵ درصدی تا سقف مبلغ دو میلیون تومان خرید کتاب توسط عموم مردم نیز تشکر کرد و ادامه داد: این اقدام امکان دسترسی عمومی و عادلانه به کتاب را برای همه اقشار جامعه فراهم می‌کند و عدالت فرهنگی را به معنای واقعی محقق می‌سازد.

سخنگوی دولت چهاردهم در ادامه مطرح کرد: در این نمایشگاه اختصاص یارانه با نگاه کاملاً مردمی و فراگیر، برای تمام مردم در نظر گرفته شده است و این خود یک انگیزه قدرتمند و عملی برای افزایش سرانه کتابخوانی در سطح عمومی است. این تصمیم نشان‌دهنده باور دولت به نقش کتاب در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوهای کتابخوانی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی بهترین الگو در این زمینه هستند، گفت: اگر بخواهیم یک الگوی واقعی و عملی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی معرفی کنیم بهترین نمونه، شخصیت والای رهبر شهید انقلاب اسلامی و نیز شخصیت‌هایی چون شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید رجایی است. این بزرگواران همواره در کنار مسئولیت‌های خطیر سیاسی و اجتماعی، اهل مطالعه و پژوهش بودند و کتاب را چون دوستی همراه و راهنمایی دانا در کنار خود داشتند.

وی افزود: نگاه رهبر شهید ما به کتاب فقط یک عادت شخصی نبود بلکه یک روش زندگی و یک ضرورت برای تصمیم‌گیری صحیح و آگاهانه محسوب می‌شد که امروز باید توسط مسئولان و دوستداران ایشان این مسیر ادامه پیدا کند.

مهاجرانی با اشاره به سیره عملی این عزیزان یادآور شد: کتابخوانی برای آنان به مثابه سلاحی در برابر جهل و ابزاری برای ساختن فردایی بهتر بود و امروز نیز باید از این میراث ارزشمند برای تشویق نسل جوان به مطالعه بهره گرفت.

در ادامه سخنگوی دولت درباره ارزیابی عملکرد اطلاع‌رسانی این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب هفتم گفت: اقدامات خوبی در حوزه اطلاع‌رسانی توسط بخش‌ رسانه‌ای ستاد برگزاری این رویداد انجام شده است، اما این به هیچ عنوان به معنای کفایت و رسیدن به نقطه مطلوب نیست. یکی از موضوعات کلیدی و حیاتی که باید به طور جدی و مستمر روی آن کار کرد، موضوع رسانه و رساندن دقیق و به موقع خبر به گوش مردم است.

فاطمه مهاجرانی گفت:‌ پیشنهاد می‌کنم از همه ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های ملی و محلی و نهادهای عمومی برای آگاه‌سازی بیشتر و سریع‌تر مردم استفاده شود تا هیچ شهروندی از این فرصت ارزشمند فرهنگی بی‌بهره نماند.

سخنگوی دولت چهاردهم در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران، بر لزوم تداوم این مسیر و تقویت فرهنگ مطالعه در کشور تأکید کرد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.

