تظاهرات ضد صهیونیستی در تونس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم تونس شب گذشته در پایتخت این کشور به خیابان‌ها ریخته و در اعلام همبستگی با مردم فلسطین در غزه و اعتراض به ادامه محاصره شدید این منطقه توسط رژیم صهیونیستی شعار دادند.

تجمع مردم تونس علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و تشدید محاصره این منطقه جنگ زده توسط رژیم صهیونیستی بنا به دعوت جنبش غیردولتی «یاوران فلسطین» برگزار شد.

شعار این تجمع «با هم برای شکستن محاصره غزه» بود و بنا به گفته «مراد الیعقوبی» رئیس جنبش یاوران فلسطین هدف اصلی این برنامه، مطالبه برای شکستن محاصره نوار غزه بود.

وی افزود که فعالان تونسی از هفتم اکتبر تاکنون به ‌صورت منظم و بدون توقف به اعلام همبستگی با غزه و مسئله فلسطین ادامه داده‌اند.

الیعقوبی با محکوم کردن ادامه محاصره غزه با وجود توافق آتش‌بس گفت که رژیم صهیونیستی همچنان سیاست‌های خود را در مورد تشدید محاصره، جلوگیری از خروج هزاران زخمی و بیمار برای درمان و محروم کردن حجاج غزه از ادای فریضه حج دنبال می‌کند.

وی تاکید کرد که محروم کردن هزاران حاجی غزه‌ای از سفر حج و جلوگیری از درمان بیماران، از جمله جنایات آشکار رژیم اشغالگر است.

نوار غزه از تابستان ۲۰۰۷ تاکنون تحت محاصره شدید رژیم صهیونیستی قرار دارد و پس از جنگ، حدود ۱.۵ میلیون فلسطینی از مجموع نزدیک به ۲.۴ میلیون ساکن این منطقه، در پی تخریب خانه‌هایشان بی‌سرپناه شده‌اند.

الیعقوبی همچنین حمله رژیم صهیونیستی به «ناوگان جهانی صمود» که برای شکستن محاصره غزه عازم این منطقه شده بود، را محکوم کرد و گفت این ابتکار، رژیم اشغالگر و ضعف جامعه بین‌المللی را نشان داد.

