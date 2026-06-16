به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس شورای یمن با صدور بیانیهای، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره مکه مکرمه را محکوم کرد و آن را توهینی آشکار به مقدسات اسلامی دانست. این شورا تأکید کرد که چنین مواضعی ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا علیه امت اسلامی و نمادی از دشمنی با ارزشها و نمادهای دینی مسلمانان است. واکنش مجلس شورای یمن در پی انتشار پستی از ترامپ درباره باراک اوباما صورت گرفت که در آن از واژه «مکه» در توصیف کتابخانه اوباما استفاده شده بود؛ موضوعی که با واکنشهایی در برخی کشورهای اسلامی همراه شد. ترامپ چندی پیش در پستی نوشته بود«کتابخانه اوباما ده سال دیگر یک Mecca برای کسانی خواهد بود که از آمریکا متنفرند.»
در این بیانیه، سکوت دولتها و نهادهای رسمی جهان اسلام در برابر آنچه «توهینهای مکرر غرب به مقدسات اسلامی» خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و تصریح شده است که این رویکرد، زمینه را برای تکرار چنین اقدامات و اظهاراتی فراهم میکند. مجلس شورای یمن همچنین مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی را از مهمترین خطوط قرمز جهان اسلام برشمرد و دفاع از آنها را وظیفهای دینی و اخلاقی برای همه مسلمانان دانست.
این شورا از اتحادیهها و مجالس قانونگذاری کشورهای عربی و اسلامی خواست نشست فوقالعادهای برای بررسی این موضوع برگزار کنند و مواضعی هماهنگ در حمایت از مقدسات اسلامی اتخاذ شود. در پایان نیز از مردم یمن و دیگر ملتهای اسلامی خواسته شد با برگزاری تجمعات و راهپیماییها و نیز حمایت از تحریمهای سیاسی و اقتصادی، اعتراض خود را نسبت به آنچه اهانت به مقدسات اسلامی عنوان شده است، اعلام کنند.
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