اهانت ترامپ به مکه نشانه دشمنی با مقدسات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات منتسب به دونالد ترامپ درباره مکه مکرمه موجی از محکومیت در محافل مردمی و دینی به دنبال داشته است؛ اقدامی که از سوی بسیاری، تعرض به مقدس‌ترین نماد مشترک مسلمانان جهان ارزیابی می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت تقویت وحدت و پاسداری از مقدسات خود تأکید دارد. ناظران نیز معتقدند هدف قرار دادن نمادهای دینی، بخشی از روند گسترده‌تری برای تضعیف هویت اسلامی، کمرنگ کردن حساسیت نسبت به مقدسات و خدشه‌دار کردن ارزش‌های مشترک امت اسلام است.

هم‌زمان با آغاز سال جدید هجری و با توجه به جایگاه معنوی و دینی کعبه در میان مسلمانان، بار دیگر درخواست‌ها برای اتخاذ موضعی قاطع در برابر هرگونه اهانت به مقدسات اسلامی و عمل به مسئولیت دینی و اجتماعی در دفاع از آن‌ها افزایش یافته است.

در همین راستا، علامه خالد موسی، عضو انجمن علمای یمن، در گفت‌وگو با شبکه المسیره، اهانت به کعبه را «جنایتی بزرگ» و تعرضی آشکار به مقدس‌ترین مکان روی زمین و احساسات همه مسلمانان توصیف کرد.

وی تأکید کرد: ملت‌ها، نخبگان، علما و رهبران جهان اسلام وظیفه دارند در برابر چنین اقداماتی که مقدسات و دین اسلام را هدف قرار می‌دهد، موضعی روشن و قاطع اتخاذ کنند.

علامه موسی با بیان اینکه این اقدام بیانگر عمق دشمنی و کینه نسبت به امت اسلامی و مقدسات آن است، خاطرنشان کرد که سکوت در برابر اهانت‌های مکرر به مقدسات، پذیرفتنی نیست و باید این اقدامات به‌طور جدی محکوم شده و عاملان آن پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به زمان‌بندی این اهانت، آن را اقدامی هدفمند دانست و گفت: وقوع این ماجرا در آستانه سال نو هجری و تنها چند روز پس از موسم حج، تلاشی برای تحقیر احساسات مسلمانان و کاستن از جایگاه کعبه، قرآن کریم و دیگر مقدسات اسلامی است.

عضو انجمن علمای یمن افزود: همان‌گونه که ملت یمن پیش‌تر در دفاع از قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص) موضع‌گیری کرده است، این بار نیز مخالفت خود را با هرگونه اهانت به کعبه از طریق حضور و واکنش مردمی اعلام خواهد کرد.

علامه موسی در بخش دیگری از سخنان خود، سکوت بخش‌هایی از جهان اسلام در برابر تعرض‌های مکرر به مقدسات را نشانه تضعیف احساس مسئولیت و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اساسی امت اسلامی دانست و تأکید کرد که این وضعیت، نتیجه نفوذ فرهنگ‌ها و اندیشه‌هایی است که حساسیت نسبت به ارزش‌های دینی را کاهش داده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی حکومت‌های اسلامی در قبال حرمین شریفین، از امت اسلامی خواست با بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم، مسئولیت دفاع از کعبه، قرآن و دیگر مقدسات را بر عهده بگیرد.

این عالم یمنی هشدار داد که ادامه بی‌تفاوتی در قبال تعرض به مقدسات، پیامدهای سنگینی برای امت اسلامی خواهد داشت و تنها راه بازگشت عزت و اقتدار، پایبندی به تعالیم اسلام و دفاع از ارزش‌های دینی است.

وی در پایان، از مردم یمن خواست با حضور گسترده در تجمعات اعتراضی، مخالفت خود را با هرگونه اهانت به کعبه مکرمه اعلام کنند و تأکید کرد که دفاع از مقدسات اسلامی، وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و همگانی است و ملت یمن همچنان در برابر هر اقدامی که مقدسات امت اسلام را هدف قرار دهد، به موضع‌گیری خود ادامه خواهد داد.

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