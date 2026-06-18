به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) با انتشار گزارشی جدید در صفحه ایکس خود، با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرد که افغانستان همچنان با نرخ ۵۲۱ مورد مرگ مادر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، یکی از بالاترین شاخص‌های مرگ‌ومیر مادران در منطقه را دارد.

این نهاد بین‌المللی تصریح کرد که این رقم نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری عمیق مانند کمبود متخصصان زایمان، نبود تجهیزات و عدم دسترسی به مراقبت‌های اورژانسی است.

WHO تأکید دارد که بسیاری از این مرگ‌ها قابل پیشگیری هستند و نیاز فوری به تقویت زیرساخت‌های بهداشتی وجود دارد.

سازمان جهانی بهداشت در این گزارش همچنین نسبت به وضعیت وخیم دسترسی به خدمات بهداشتی در استان بدخشان افغانستان هشدار جدی داد. جغرافیای کوهستانی، ناهمواری‌های شدید زمین و پراکندگی سکونت‌گاه‌های انسانی باعث شده دسترسی شهروندان به‌ویژه زنان به مراقبت‌های اولیه و حیاتی پزشکی به شدت محدود و در بسیاری مناطق غیرممکن شود.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز پیش‌تر بر ضرورت حمایت فوری و همه‌جانبه از کارکنان بهداشتی در مناطق دورافتاده افغانستان تأکید کرده بود.

در مجموع، گزارش سازمان جهانی بهداشت بار دیگر لزوم سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توجه ویژه به سلامت مادران در افغانستان را برجسته می‌کند.

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