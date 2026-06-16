دولت «تغییر و سازندگی» یمن اظهارات منتسب به ترامپ درباره مکه مکرمه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت «تغییر و سازندگی» یمن در بیانیه‌ای اظهارات منتسب به دونالد ترامپ درباره مکه مکرمه را محکوم کرد و آن را توهین به مقدس‌ترین مکان دینی مسلمانان دانست. این دولت ضمن ابراز نگرانی از تکرار چنین مواضعی، اعلام کرد که این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد خصمانه آمریکا و جریان‌های حامی آن نسبت به اسلام و مسلمانان است.

در این بیانیه، سکوت دولت‌ها و نهادهای اسلامی در برابر این موضوع به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و چنین رویکردی «توجیه‌ناپذیر» و مغایر با مسئولیت کشورهای اسلامی در قبال دفاع از مقدسات دینی توصیف شده است. دولت یمن هشدار داد که ادامه این سکوت می‌تواند به افزایش موارد مشابه و تشدید اهانت‌ها به نمادها و مقدسات اسلامی منجر شود.

این دولت همچنین از ملت‌های عربی و اسلامی خواست موضعی فعال در محکومیت این اظهارات اتخاذ کنند و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند. در پایان بیانیه نیز برگزاری راهپیمایی‌های گسترده مردمی در یمن در حمایت از مقدسات اسلامی مورد تأکید قرار گرفت و از مردم این کشور برای حضور در تجمعات اعتراضی دعوت شد.

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