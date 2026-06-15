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اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شیراز

۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
کد مطلب: 1827453
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: مأموران انتظامی شهرستان شیراز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را طی خرداد ماه سال جاری اجرا کردند.

وی ادامه داد: در این راستا ۶۰۷ دستگاه خودرو و ۳۱۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک توقیف، مقادیر زیادی سوخت و کالای قاچاق، یک دستگاه خودرو مسروقه و یک هزار و ۷۳۳ فقره انواع سرقت کشف و ۶۴۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز افزود: کشف ۴۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، جمع آوری یک هزار و ۳۲۷ معتاد متجاهر و دستگیری ۳۳۰ خرده فروش مواد مخدر از دیگر اقدامات مهم این فرماندهی در خردادماه سال جاری بود.

حجت کهیاری

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