محکومیت حمله تروریستی در شهر کویته پاکستان 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام تروریستی در راه آهن کویته را که به جان‌باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان پاکستانی انجامید، به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به خانواده جان‌باختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، با مردم و دولت پاکستان اعلام همبستگی کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم و کشوری که همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته است، مقابله با پدیده شوم تروریسم را مسئولیتی بین‌المللی می‌داند و بر همکاری و هماهنگی کشورهای همسایه برای مبارزه مستمر با گروه‌های تروریستی و پشتیبانان آنها تاکید می‌کند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸