جزئیات برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش جهانی شیرخوارگان حسینی جمعه ۴ محرم مصادف با ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و سایر نقاط جهان در حرم بانوی کرامت برگزار میشود.
این همایش از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ با قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی و مداحی مسعود زمانی، سید علی حسینی نژاد و علی حبیب زاده در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار میشود.
از عموم علاقه مندان دعوت میشود تا به همراه فرزندان خردسال خود در این مراسم باشکوه شرکت کنند.
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