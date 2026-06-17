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جزئیات برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم بانوی کرامت

۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۴
کد مطلب: 1828634
جزئیات برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم بانوی کرامت

همایش باشکوه شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خرداد از ساعت ۸ صبح با قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار آغاز و در ادامه این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی و مداحی مسعود زمانی، سید علی حسینی نژاد و علی حبیب زاده در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  همایش جهانی شیرخوارگان حسینی جمعه ۴ محرم مصادف با ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و سایر نقاط جهان در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ با قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی و مداحی مسعود زمانی، سید علی حسینی نژاد و علی حبیب زاده در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

از عموم علاقه مندان دعوت می‌شود تا به همراه فرزندان خردسال خود در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

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