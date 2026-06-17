جزئیات برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش جهانی شیرخوارگان حسینی جمعه ۴ محرم مصادف با ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و سایر نقاط جهان در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ با قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی و مداحی مسعود زمانی، سید علی حسینی نژاد و علی حبیب زاده در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

از عموم علاقه مندان دعوت می‌شود تا به همراه فرزندان خردسال خود در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

..........................

پایان پیام