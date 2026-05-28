دعوت به شرکت در مراسم گرامیداشت شهید پاکپور

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲
  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم برای شرکت در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج محمد پاکپور دعوت کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان، برای شرکت در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد پاکپور دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است: سپهبد شهید حاج محمد پاکپور، از برجسته‌ترین فرماندهان مکتب مقاومت و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی اخلاص و تدبیر، عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از اسلام، انقلاب و امنیت مردم کرد و سرانجام با شهادت، مُهر قبولی مجاهدت‌های خالصانه‌اش را دریافت. بزرگداشت مقام این شهید والامقام، تجدید عهدی است با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و یادآوری این حقیقت روشن که راه عزت، از مسیر ایمان، بصیرت و فداکاری می‌گذرد.

در ادامه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان، دعوت می‌نماید با حضور پرشور خود در مراسم گرامیداشت این شهید والامقام، ضمن تکریم مقام شامخ شهدا، پیام وحدت، استقامت و قدرشناسی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

این مراسم روز پنجشنبه ۷ خرداد، ساعت ۱۶ در تهران، مسجد پیامبر اعظم (ص)، شهرک شهید محلاتی برگزار می‌شود.

