به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اعلام کرد: در پی شلیک های اخطار موشک کروز قدیر و پهپادهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن‌های DDG_103 و DDG_87 از ناوگروه جرج دبلیو بوش که از مراکز فرماندهی تروریسم و مزاحمت دریایی آمریکا، محسوب می‌شوند، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

متن اطلاعیه روابط عمومی ارتش به شرح زیر است:

در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت‌کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک‌های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن‌های متجاوز DDG_103 و DDG_8، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیات‌های روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن‌های دشمن آمریکایی- صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت‌ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، خاطرنشان کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک‌های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



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