به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه رسمی «الکویت الیوم» در ضمیمه خود فرمان «مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت مبنی بر لغو تابعیت از آیت‌الله «حسین المعتوق» روحانی شیعه برجسته و پنج فعال دیگر را منتشر کرد.

امیر کویت در فرمان خود لغو تابعیت شیخ حسین عبدالله معتوق علی المعتوق، عبدالعزیز خالد عبدالوهاب اسماعیل علی الفودری، لولوه ناصر عبدالله عبدالوهاب الحسینان، محمد بدر عبدالله صالح محمد المطر، عبدالله محمد عبدالله عبد الوهاب الصالح و منصور احمد حمود المحارب الحمود را اعلام کرده است.

این روحانی که از اعضای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) است، درگذشته نیز دبیرکل «ائتلاف ملی اسلامی» بود. کویت پیش از این برای این روحانی درمورد آنچه «پرونده‌های مربوط به امنیت کشور» خوانده شده بود، حکم قضایی صادر کرده بود.

محمد المطر تحلیلگر سیاسی در مورد لغو تابعیت خود گفت که کویت بدترین دوران تاریخ خود را سپری می‌کند.

وی افزود: لغو تابعیت من در بدترین دوران سیاسی تاریخ کویت، برای من تعجب‌آور نبود؛ در واقع، انتظارش را داشتم. من هم بهتر از برادران، خواهران و فرزندانم نیستم که تابعیتشان به ناحق و به طور تجاوزکارانه توسط مرجعی لغو شد که اراده خدا را درخصوص حقوق آنها و پیامدهای ظلم روا داشته شده به آنها- از جمله برهم زدن کانون خانواده‌هایشان، مصادره اموالشان و قطع روابطشان - را نادیده گرفت.

برپایه این گزارش، لولوه الحسینان فعال حقوق بشر که نامش در فهرست لغو تابعیت شدگان قرار دارد، حملات شدیدی را در ماه‌های اخیر به «فهد الیوسف» وزیر کشور کویت انجام داد و مقامات کویتی تعدادی از اعضای خانواده وی را بازداشت کرده‌اند.

عبدالله الصالح نیز که نامش در این فهرست آمده است، یکی از برجسته‌ترین فعالان مخالف کویتی در خارج از کشور محسوب می‌شود و سال‌ها پیش مشمول عفو شده بود.

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