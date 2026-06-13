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آیت‌الله آملی لاریجانی: خون شهدای جنگ ۱۲ روزه منجر به تقویت وحدت ملی شد

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
کد مطلب: 1826424
آیت‌الله آملی لاریجانی: خون شهدای جنگ ۱۲ روزه منجر به تقویت وحدت ملی شد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت خون مطهر شهیدان جنگ تحمیلی دوم به مشیت الهی مایه استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله صادق آملی لاریجانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سرداران بزرگ اسلام در جنگ ۱۲روزه، در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: ‌اکنون که یک سال از شهادت سرداران بزرگ اسلام؛ شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌زاده، رشید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی دوم همچون شهید دکتر طهرانچی می‌گذرد، بیش از پیش آشکار شده است که دشمنان ایران، با همه خباثت و جنایت خود، به اغراض شوم خویش نرسیدند.

وی تاکید کرد: ‌اگرچه اراده جبّاران آمریکایی و صهیونیستی بر تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران قرار گرفته بود، اما خون مطهر این شهیدان به مشیت الهی مایه استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان شد.

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