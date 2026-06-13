جبهه آزادی افغانستان از کشتن سه عضو طالبان در هرات خبر داد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان، از گروه‌های مخالف طالبان اعلام کرد که نیروهایش شام جمعه (۲۲ خرداد) تجمع محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در ورودی این اداره در شهر هرات هدف قرار داده‌اند.

این حمله حوالی ساعت ۱۰ شب به وقت محلی انجام شد. طبق بیانیه جبهه آزادی، در نتیجه این عملیات سه عضو امر به معروف طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

جبهه آزادی این حمله را پاسخ به سرکوب اعتراضات مردمی و بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات توسط طالبان توصیف کرده است.

این جبهه در بیانیه خود تصریح کرده که «تروریستان امر به معروف گروه طالبان و پایگاه های آنان را جزء اهداف مشروع خویش می‌داند.»

در بیانیه جبهه آزادی همچنین از شهروندان هرات خواسته شده برای حفظ جان خود از مراکز نظامی و تجمعات طالبان فاصله بگیرند.

جبهه آزادی ویدیو و تصاویری از لحظه حمله منتشر کرده است.

تاکنون طالبان هیچ واکنشی به این رویداد نشان نداده و جزئیات آن را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.

این حمله در حالی رخ داد که هرات در روزهای اخیر، پس از دستگیری زنان به جرم عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، شاهد اعتراضات مردمی و سرکوب شدید نیروهای حکومت بوده است.

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