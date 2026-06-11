به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه والاستریت ژورنال معتقد است که رویارویی میان آمریکا و ایران وارد مرحلهای جدید و خطرناکتر شده است. مرحلهای که در آن دو طرف میکوشند فشارهای نظامی و سیاسی متقابل را ادامه دهند، بدون آنکه به سمت یک جنگ تمامعیار کشیده شوند. با این حال، آنها پیوسته به خطوط قرمزی نزدیک میشوند که میتواند به تشدید گسترده تنشها و بحرانی دشوار برای مهار منجر شود.
بر اساس گزارش این روزنامه، روزهای اخیر شاهد خطرناکترین سطح تنش از زمان اعلام آتشبس توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ بوده است. آتشبسی که پس از جنگ مشترک 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برقرار شد.
این گزارش میافزاید که جرقه دور جدید تنشها با تبادل حملات میان ایران و رژیم صهیونیستی زده شد. زمانی که تهران در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، موشکهایی را مستقیماً به سوی سرزمینهای اشغالی شلیک کرد. این وضعیت به سرعت به مجموعهای از حملات و ضدحملات متقابل تبدیل شد که تا آستانه خروج از کنترل پیش رفت و دولت ترامپ نیز برای مهار آن با دشواری روبهرو شد.
بحران زمانی تشدید شد که یک بالگرد آمریکایی از نوع آپاچی در سواحل عمان سقوط کرد. برآوردهای آمریکا حاکی از آن بود که این بالگرد هدف یک پهپاد ایرانی قرار گرفته است. هرچند مقامهای ایرانی تأکید کردند که سرنگونی این بالگرد عمدی نبوده، اما واشنگتن در پاسخ مجموعهای از حملات چندساعته را انجام داد. پس از آن نیز ایران موشکها و پهپادهایی را به سمت متحدان آمریکا در خلیج فارس و اردن شلیک کرد.
مذاکرات در بنبست
والاستریت ژورنال معتقد است که تنش کنونی همچنین با مناقشه بر سر تنگه هرمز ارتباط دارد. گذرگاهی راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهان از آن عبور میکند.
آمریکا همچنان به اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران ادامه میدهد، در حالی که تهران با استفاده از پهپادها و قایقهای تندرو، محدودیتهایی را برای تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ایجاد کرده است. این وضعیت احتمال وقوع درگیری مستقیم نظامی را افزایش داده است.
این روزنامه به نقل از «دینا اسفندیاری» تحلیلگر مسائل ایران، نوشت که دو طرف در حال مدیریت جنگ هستند و همزمان تلاش میکنند از طریق حملات نظامی، مرزهای آتشبس را مشخص کرده و موقعیت خود را تقویت کنند.
به گفته او، هیچیک از طرفین خواهان جنگی گسترده نیستند، اما هر دو آمادهاند که رویارویی محدود کنونی را ادامه دهند.
در چنین شرایطی، تلاشهای دیپلماتیک همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. با وجود اظهارات مکرر ترامپ درباره نزدیک بودن توافق، مذاکرات تاکنون پیشرفت ملموسی نداشته است.
رئیسجمهور آمریکا نارضایتی خود را از کندی روند گفتوگوها ابراز کرده و هشدار داده است که اگر ایران به تعلل ادامه دهد، ممکن است حملات جدیدی علیه تأسیسات حیاتی این کشور انجام شود.
این گزارش تأکید میکند که رهبران ایران از هفتههای جنگ با خسارتهای اقتصادی و نظامی قابل توجهی خارج شدهاند، اما در مقابل یک اهرم فشار مهم یعنی توانایی تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن تأسیسات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به دست آوردهاند.
همچنین تهران با فشارهای داخلی از سوی جریانهایی روبهروست که خواستار برخوردی قاطعتر با آمریکا و اسرائیل هستند. همین مسئله ایران را به اتخاذ سیاستی مبتنی بر واکنشهای نظامی حسابشده سوق داده است. واکنشهایی که هدف آنها بازسازی قدرت بازدارندگی بدون ورود به جنگی فراگیر است.
نه جنگ، نه صلح
«حمیدرضا عزیزی» پژوهشگر مسائل منطقه، وضعیت کنونی را بسیار شکننده توصیف کرده و هشدار داده است که هرگونه اشتباه محاسباتی میتواند به تشدید ناخواسته بحران منجر شود.
با این حال، او معتقد است ایران تاکنون تلاش کرده از عبور از خط قرمزی که میتواند واشنگتن را به پایان دادن آتشبس وادار کند، خودداری کند. خط قرمزی که به کشته شدن نظامیان آمریکایی مربوط میشود.
در مقابل، این گزارش اشاره میکند که ایران در روزهای اخیر تا حدی خویشتنداری نشان داده و از تعداد نسبتاً محدودی موشک و پهپاد استفاده کرده است. اقدامی که به نظر میرسد با هدف ارسال پیام بازدارندگی بدون گسترش دامنه جنگ، انجام شده باشد.
والاستریت ژورنال در پایان نتیجهگیری میکند که آمریکا و ایران در شرایطی میان نه جنگ و نه صلح گرفتار شدهاند. وضعیتی که در آن هر دو طرف میکوشند از عقبنشینی یا دادن امتیازات بزرگ اجتناب کنند و در عین حال از فشارهای نظامی برای بهبود موقعیت خود در مذاکرات بهره ببرند.
با این حال، تداوم این وضعیت میتواند در هر لحظه زمینهساز بحرانی تازه شود و رویارویی محدود کنونی را به درگیری گستردهتر و خطرناکتر تبدیل کند.
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