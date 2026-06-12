اظهارات ضدایرانی ترامپ دربارۀ مذاکرات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در حساب خود در تروث سوشال ادعا کرد، «شرایطی که ایران به رسانه‌های جعلی (Fake News) درز داده است، هیچ ربطی به شرایطی که به صورت مکتوب بر سر آن‌ها توافق شده بود، ندارد.

آنچه آن‌ها گفته‌اند، از جمله اظهارات ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره داشتن یک توافق، هیچ نسبتی با حقیقت ندارد. وی با توهین به مذاکره کنندگان ایران گفت، با آن‌ها چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز است! همچنین، حمله پهپادی دیشب آن‌ها که کاملاً دفع شد، علیه کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند، کاملاً غیرقابل قبول است.

بهتر است خودشان را جمع و جور کنند. آن هم سریع!برخی رسانه‌های ایرانی اخیر مفادی را از تفاهم نامه احتمالی میان ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند؛ مفادی که منابع رسمی آن را تایید نکرده‌اند.

اظهارات ترامپ درباره حمله پهپادی ایران به کشتی هندی درحالیست که ارتش این کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه با حمله به دو کشتی تجاری دست کم سه شهروند هندی را کشت. موضوعی که باعث اعتراض شدید دولت دهلی نو و احضار کاردار آمریکا در هند نیز شد.

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