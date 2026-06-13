به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت بانوان مجمع جهانی اهل بیت(ع) با مدیریت دکتر «ایران رکن‌آبادی» مدیرکل زنان و خانواده مجمع، به منظور تکریم و بزرگداشت خانواده شهید دکتر «علی لاریجانی» دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی کشور و مشاور رهبر شهید انقلاب، به دیدار همسر، عروس و فرزندان این خانواده عزیز شتافتند.

در این دیدار که بانوان غیرایرانی از ملیت‌های پاکستان، اندونزی و لبنان نیز حضور داشتند، ضمن تکریم و بزرگداشت مقام همسر شهید دکتر علی لاریجانی که در عین حال فرزند، همسر و مادر شهید هستند، حضّار به استماع سخنان این بانوی صبر و تقوی پرداختند و از صحبت‌های تاثیرگذار ایشان بهره‌ها بردند.

سرکار خانم مطهری، همسر شهید دکتر علی لاریجانی ضمن بیان خاطرات پدر شهیدشان، استاد مرتضی مطهری به جایگاه رفیع علم و تقوی و صبر در زندگی اشاره نمود و آن را در پیشبرد و تعالی روحی، معنوی و البته زندگی طیب و سالم لازم دانست.

همچنین ایشان با بیان خاطرات متعدد از صبر، تعالی روحی و مهربانی دکتر علی لاریجانی، این منش را از ابتدای ازدواج با ایشان تا آخرین روزهای زندگی‌شان، پیوسته و جاری دانسته و از علاقه، محبت و ارادت او به رهبر شهید انقلاب خاطراتی بیان نمود.

خانم مطهری با بیان عزت نفس و اتکای علمی و حرفه‌ای فرزند نابغه و شهیدشان، دکتر مرتضی لاریجانی که دکترای مکانیک از دانشگاه شریف داشت، به استقلال کاری وی اشاره کرد و بیان داشت: این جوان برای رسیدن به اهداف عالیه با امید به برداشتن باری از روی جامعه بسیار تلاش نمود و هرچند با وجود سختی‌های بسیار موفق شد اما بدلیل شرایط کاری پدر، بعد از جنگ 12 روزه ترجیح داد در کنار پدر به جامعه خدمت نمایند که البته اجر خود را با شهادت دریافت نمود.

در ادامه همسر شهید دکتر مرتضی لاریجانی به بیان خاطرات خود از همسر شهیدش پرداخت و گفت: آرزوی شهادت از همان ابتدای زندگی در او مشهود بود.

خانواده شهید لاریجانی، صبر و بردباری این بانوی جوان را در تحمل کودکان 6 و 2 ساله در شهادت پدرشان بسیار تاثیرگذار و قابل تقدیر دانستند.

در پایان سرکار خانم دکتر لاریجانی، معاون پژوهشی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و فرزند ارشد شهید دکتر علی لاریجانی با بیان خاطرات خود از پدر شهید و بزرگوارشان، ایشان را در تحمل مشکلات و سختی‌ها، کوهی استوار توصیف کرد که از همان ابتدا با استقامت و گذشت و چشم‌پوشی از همه ناملایمات و نگاه استوار به صراط مستقیم، تلاش خستگی‌ناپذیری در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی داشت.

لازم به ذکر است بانوان مجمع جهانی اهل بیت(ع)، با اهدای قاب مزین به صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها از سرکار خانم مطهری و خانواده محترمشان تقدیر نمودند.

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