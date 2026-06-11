به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اروپایی در گزارش‌های جداگانه به بررسی تحولات اخیر جنگ ایران و آمریکا پرداخته و تصویری متفاوت از روایت رسمی واشنگتن ارائه داده‌اند.

روزنامه گاردین در گزارشی با طرح این پرسش که آیا آتش‌بس ایران و آمریکا عملاً پایان یافته است، نوشت: حملات دو روزه آمریکا به جنوب ایران، جدی‌ترین شکست آتش‌بس اعلام‌شده در ماه آوریل به شمار می‌رود.

این روزنامه افزود که مقام‌های آمریکایی با وجود تداوم حملات، همچنان مدعی هستند آتش‌بس از نظر فنی برقرار است و مذاکرات ادامه دارد. گاردین تأکید کرد که همین دوگانه، یعنی تجاوزگری همزمان با ادعای دیپلماسی، یکی از محورهای اصلی روایت رسانه‌های غربی از وضعیت تازه جنگ ایران است.

گاردین در تحلیل دیگری، ترامپ را راوی غیرقابل اعتماد جنگ ایران توصیف کرد و نوشت که او بارها از نزدیک بودن توافق سخن گفته، اما توافقی حاصل نشده و در عوض تنش‌ها و تبادل حملات نظامی ادامه یافته است.

این روزنامه همچنین به شکاف میان روایت ترامپ از پیروزی و واقعیت میدانی اشاره و اضافه کرد که ادامه پاسخ ایران و پابرجا ماندن بن‌بست دیپلماتیک، تصویر مورد نظر رئیس‌جمهوری آمریکا را با چالش روبه‌رو کرده است.

روزنامه لوموند فرانسه در یادداشتی با عنوان «ناتوانی ترامپ در تله ایرانی»، نوشت که شعار رئیس‌جمهوری آمریکا درباره «صلح از مسیر قدرت» در پرونده ایران به نتیجه مورد ادعای او نرسیده است.

این رسانه فرانسوی با اشاره به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن برای اعتبار سیاست خارجی آمریکا، اضافه کرد که روند تحولات، محدودیت‌های رویکرد ترامپ در اتکا به تهدید نظامی و فشار دیپلماتیک را آشکار کرده است.

لوموند در همین چارچوب نوشت که کارزار مشترک نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به هدف اعلامی خود دست نیافته و در عوض، موقعیت تهران را از جمله از مسیر نقش‌آفرینی در تنگه هرمز تقویت کرده است.

این روزنامه همچنین تأکید کرد که جنگ ایران برای ترامپ به هزینه‌ای سیاسی تبدیل شده و چشم‌انداز تحولات، بیش از آنکه به پیروزی سریع واشنگتن شباهت داشته باشد، به سمت توافقی احتمالی پیش می‌رود که با هدف‌های اولیه آمریکا فاصله دارد.

رویترز: جنگ به دردسر سیاسی برای کاخ سفید تبدیل شد

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ نوشت و تأکید کرد که تشدید تنش‌ها قیمت انرژی را بالا برده و جنگ ایران به یک دردسر سیاسی برای کاخ سفید در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است.

این خبرگزاری همچنین به حملات موشکی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه اشاره کرد. این روایت نشان می‌دهد حملات آمریکا نه تنها به پایان بحران منجر نشده، بلکه دامنه پاسخ متقابل و هزینه‌های منطقه‌ای آن را گسترش داده است.

فایننشال تایمز در گزارشی درباره پیامد انسانی حملات آمریکا نوشت که ایران اعلام کرده بیش از ۲۰ هزار نفر در استان هرمزگان پس از هدف قرار گرفتن دو مخزن آب، بدون دسترسی به آب مانده‌اند.

این روزنامه نوشت که مخازن آسیب‌دیده، آب شهر کوهستک و ۱۰ روستای اطراف آن را تأمین می‌کردند و مقام‌های ایرانی، این حمله را در شرایط گرمای شدید منطقه دارای پیامدهای جدی برای غیرنظامیان دانسته‌اند.

فایننشال تایمز تأکید کرد که این گزارش از آن جهت مهم است که ادعای واشنگتن درباره «حملات دقیق» و «پاسخ محدود» را با پرسش‌های جدی درباره پیامدهای انسانی تجاوز آمریکا روبه‌رو می‌کند.

مجموع این روایت‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های اروپایی، با وجود تفاوت در ادبیات و زاویه نگاه، حملات اخیر آمریکا علیه ایران را نه نشانه موفقیت سریع سیاست فشار، بلکه بخشی از بحرانی فرسایشی توصیف می‌کنند که در آن آتش‌بس شکننده، پاسخ متقابل ایران، نگرانی بازار انرژی، تنگه هرمز و فشار سیاسی داخلی بر ترامپ، محاسبات واشنگتن را پیچیده‌تر کرده است.

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