به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری آیین اهتزاز پرچم عزای اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بر فراز گنبد نورانی حرم مطهر خبر داد.

این مراسم روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ در صحن امام رضا علیه‌السلام حرم مطهر برگزار می‌شود.

این آیین معنوی با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی واعظ اجرای مهدی کلانترزاده شعرخوانی سید محمدجواد شرافت قرائت قران مهدی فروغی و مداحی سید علی حسینی‌نژاد همراه خواهد بود.

از عموم عزاداران حسینی دعوت می‌شود در این آیین معنوی شرکت کنند.