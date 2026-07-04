به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله انتحاری به گارد ساحلی در بندر گوادر واقع در ایالت بلوچستان پاکستان چهار کشته و ۱۶ زخمی برجای گذاشت.‌

رسانه‌های پاکستانی به نقل از مسوولان امنیتی اعلام کردند که یک پاسگاه نیروهای گارد ساحلی در منطقه جیوانی هدف انفجار خودروی بمب‌گذاری قرار گرفت.

در این حمله تروریستی چهار نفر از نیروهای گارد ساحلی کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

وب سایت بلوچستان پست نوشت که ارتش آزادیبخش بلوچ مسوولیت حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی را برعهده گرفت.‌

ارتش آزادیبخش بلوچ به عنوان یک گروه تروریستی و تجزیه طلب در فهرست سازمان های تروریستی و ممنوع الفعالیت در پاکستان قرار دارد.

.............................

پایان پیام/ 167