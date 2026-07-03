به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم ادای احترام هیات‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.

در این مراسم، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

ساعت ۱۱:۰۱ | حضور هیئتی از بانوان ‌طلاب و فعالان عرصهٔ بین‌الملل برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

ساعت ۱۰:۴۶ | وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه و خانواده فرمانده‌هان شهید حزب الله با رهبر شهید انقلاب

ساعت ۱۰:۳۹ | ادای احترام هیاتی از بیت معظم رهبر شهید انقلاب به پیکر مطهر امام شهید

ساعت ۱۰:۳۴ | ادای احترام هیئتی از علمای فلسطین به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ | ادای احترام رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان به پیکر مطهر قائد شهید امت

ساعت ۱۰:۲۵ | ورود هیاتی از علما و مسلمانان روسیه برای ادای احترام به قائد شهید امت

ساعت ۱۰:۲۰ | ورود هیاتی از گرجستان برای ادای احترام به رهبر مجاهد شهید ایران

ساعت ۱۰:۱۴ | ورود جمعی از اعضای فاطمیون افغانستان برای ادای احترام به قائد عظیم الشان ایران

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