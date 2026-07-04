به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از صبح امروز درب‌های مصلی تهران به روی مردم عزادار و خون‌خواه امام شهید گشوده شد تا دومین روز از برنامه‌های مراسم وداع و تشییع و اولین روز از آیین وداع مردم با امام‌شان آغاز شود.

روز گذشته مراسم رسمی ادای احترام هیئت‌های سیاسی و نظامی و گروه‌های مختلف از کشورهای جهان در مصلی تهران برگزار شد و سپس پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان برای آماده‌سازی وداع مردم به محوطه اصلی مصلی تهران منتقل شد.

از صبح امروز مردم وفادار به آقای شهید، با پیام حماسه و خون‌خواهی و بیعت با ولی امر خود وارد مصلی تهران شده‌اند و محوطه بزرگ مصلی و خیابان‌های اطراف مملو از جمعیت عزادار است.

۱۰:۴۰ | روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت: تشییع میلیونی پیکر رهبر ایران، نمایش قدرت ایران است.

..............

CNN | ۱۰:۱۵: تشییعی که می‌تواند بزرگ‌ترین مراسم تاریخ معاصر ایران باشد!

...............

۱۰:۰۴ | لبیک سید مجتبی؛ شعار مردم در مراسم پرشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب

.................

۹:۴۹ | ایستگاه مترو مصلی باز شد؛ از روز گذشته به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده، ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی تهران مسافرگیری نمی‌کردند.

دقایقی پیش مدیران شهری اعلام کردند که در این ایستگاه‌ها، تا اطلاع ثانوی، خدمات‌رسانی از سر گرفته شده و مسافرگیری انجام می‌شود.

همچنین مترو تهران تمامی واگن‌های خود را وارد خطوط کرده و سرفاصله حرکت قطارها را به کمتر از ۵ دقیقه رسانده است.

.................

۹:۴۰ | خونخواه رهبریم، خونخواه رهبریم/ از حق انتقام محال است بگذریم

...............

اصلا نمیشه باورم... لحظاتی از مداحی حاج مهدی رسولی در مراسم باشکوه و تاریخی وداع

......................

ندای انتقام میلیون‌ها ایرانی همزمان با لحظات تلخ وداع

.....................

نمایی از لحظات وداع جانسوز با رهبر شهید

.......................

۷:۳۰ | لحظه اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در مراسم وداع با رهبر شهید ....................

لحظاتی از قرائت قرآن در ابتدای مراسم وداع با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره) تهران. ۱۴۰۵/۴/۱۳

....................

۵:۴۵ / آماده‌سازی جایگاه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران برای وداع مردم ایران عزیز با «آقای شهید ایران». ۱۴۰۵/۴/۱۳ ....................