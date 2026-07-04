به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از صبح امروز دربهای مصلی تهران به روی مردم عزادار و خونخواه امام شهید گشوده شد تا دومین روز از برنامههای مراسم وداع و تشییع و اولین روز از آیین وداع مردم با امامشان آغاز شود.
روز گذشته مراسم رسمی ادای احترام هیئتهای سیاسی و نظامی و گروههای مختلف از کشورهای جهان در مصلی تهران برگزار شد و سپس پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان برای آمادهسازی وداع مردم به محوطه اصلی مصلی تهران منتقل شد.
از صبح امروز مردم وفادار به آقای شهید، با پیام حماسه و خونخواهی و بیعت با ولی امر خود وارد مصلی تهران شدهاند و محوطه بزرگ مصلی و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت عزادار است.
۱۰:۴۰ | روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت: تشییع میلیونی پیکر رهبر ایران، نمایش قدرت ایران است.
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۹:۴۹ | ایستگاه مترو مصلی باز شد؛ از روز گذشته بهدلیل محدودیتهای ایجادشده، ایستگاههای شهید بهشتی و مصلی تهران مسافرگیری نمیکردند.
دقایقی پیش مدیران شهری اعلام کردند که در این ایستگاهها، تا اطلاع ثانوی، خدماترسانی از سر گرفته شده و مسافرگیری انجام میشود.
همچنین مترو تهران تمامی واگنهای خود را وارد خطوط کرده و سرفاصله حرکت قطارها را به کمتر از ۵ دقیقه رسانده است.
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