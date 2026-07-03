گزارش زنده از ادای احترام سران کشورها و مقامات خارجی به پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سران کشورها و مقامات خارجی از دقایقی پیش با حضور در شبستان مصلی شهر تهران به پیکر مطهر امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای ادای احترام کردند.
این مراسم با حضور هیئتهای عالیرتبه سیاسی و رسمی از کشورهای مختلف در حال برگزاری است.
۱۵:۴۸ | ادای احترام رئیسجمهور عراق به رهبر شهید انقلاب
۱۵:۴۴ | رئیس مجلس بنگلادش به رهبر شهید انقلاب ادای احترام کرد
۱۵:۴۱ | ادای احترام معاون رئیسالوزرای افغانستان به رهبر شهید انقلاب
۱۵:۳۵ | ادای احترام وزیر خارجۀ نیکاراگوئه به رهبر شهید انقلاب
ساعت ۱۵:۲۳ | ادای احترام رئیس مجلس قرقیزستان به رهبر شهید انقلاب
ساعت ۱۵:۲۱ | ادای احترام رئیس مجلس ازبکستان به رهبر شهید انقلاب
ساعت ۱۵:۱۷ | ادای احترام رئیس منطقۀ کردستان عراق به رهبر شهید انقلاب
ساعت ۱۵:۱۵ | ادای احترام نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان به پیکر رهبر شهید انقلاب
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