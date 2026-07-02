هیأتی از حکومت سرپرست افغانستان عازم تهران شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک هیئت بلندپایه از حکومت سرپرست افغانستان به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیسالوزرا، صبح امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، عازم تهران شد.
بر اساس اعلام منابع رسمی و رسانههای افغانستان، این هیئت شامل مقامات ارشد حکومت این کشور است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، ذاکر جلالی رئیس دوم وزارت امور خارجه، عبدالله عزام رئیس دفتر ملا برادر و حاجی حکمت رئیس بخش اقتصادی معاونت اقتصادی ریاستالوزرا، از همراهان اصلی این سفر هستند.
سفر مسئولین حکومت سرپرست افغانستان به ایران در پاسخ به دعوت رسمی جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید میباشد.
تاکنون جزئیات برنامه دیدارهای این هیئت با مقامات ایرانی اعلام نشده، اما انتظار میرود در حاشیه مراسم، رایزنیهایی درباره مسائل دوجانبه از جمله مسائل مرزی، اقتصادی و مهاجران افغانستانی انجام شود.
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