به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی تیراندازی افراد مسلح به یک مأمور انتظامی در شهرستان سیب و سوران، ستوان‌سوم «محمد پلنگی» هنگام عزیمت به محل کار به شهادت رسید.

ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی اهل سنت و از قوم بلوچ که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی که متأسفانه ستوانسوم "محمد پلنگی" به درجه رفیع شهادت نائل شد.

این مرکز ادامه افزود: تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

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