سفارت ایران در ترکیه: ناتو صلاحیت نسخه پیچی برای امنیت منطقه را ندارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ ایران اتهامات بیاساس و با انگیزههای سیاسی مطرحشده در اعلامیه نشست سران ناتو در آنکارا درباره برنامه هستهای صلحآمیز خود و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را قاطعانه رد کرد.
سفارت ایران در ترکیه گفت ایران بهعنوان یک دولت مسئول و عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، همواره تأکید کرده است که سلاحهای هستهای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی آن ندارند.
طبق این بیانیه، ایران همواره نقشی مسئولانه در حفظ امنیت دریانوردی و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایفا کرده است.
سفارت ایران اضافه کرد: این ایالات متحده و رژیم تروریستی اسرائیل بودند ــ نه ایران ــ که میز مذاکره را بمباران کردند و تجاوز را بر دیپلماسی ترجیح دادند.
در این بیانیه تصریح شده ناتو که از اقدامات تجاوزکارانه علیه مردم ایران حمایت کرده و در تسهیل آن نقش داشته است، صلاحیت آن را ندارد که برای ایران موعظه کند یا برای صلح و امنیت منطقه نسخه بپیچد.
طبق این بیانیه، چنین مواضع متناقض و دارای انگیزههای سیاسی نه کمکی به صلح میکند و نه بر اعتبار ناتو میافزاید؛ بلکه صرفاً استانداردهای دوگانه این ائتلاف را آشکار میسازد.
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