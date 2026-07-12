شهادت رهبر انقلاب در قلوب و اذهان مردم ترکیه تاثیر بسیار بالایی گذاشت/ تشییع میلیونی رهبری جایگاه والای ولایت فقیه را عیان کرد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- مردم ترکیه بعد از شنیدن خبر شهادت امام خامنه ای و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نگاه جدیدی به مردم ایران پیدا کردند. بر اساس اظهارات فعالان رسانه ای در ترکیه مردم این کشور پس از شنیدن خبر شهادت آیت‌الله خامنه‌ای بسیار متعجب شدند، چرا که آمریکا و اسرائیل پیش از آن رهبر ایران را تهدید کرده بودند، بر همین اساس هم مردم ترکیه پس از حمله موشکی آنها به بیت آیت‌الله خامنه‌ای باور نداشتند که ایشان در آنجا حضور داشته باشد آنها معتقدند ؛ برعکس آنچه که رسانه‌های اروپا و نزدیک به آمریکا و اسرائیل مدعی بودند، شهادت آیت‌الله خامنه‌ای ساده‌زیستی ایشان را به اثبات رساند.

همچنین ایستادگی مردم ایران و برگزاری تجمعات شبانه بیش از ۱۳۰ شب انعکاس زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ترکیه داشته و مردم این کشور آمریکا و اسرائیل ستیزی مردم ایران و مقاومت و ایستادگی آنها را با وجود مشکلات و تحریم های آمریکایی و صهیونیستی تحسین می کنند.

«رجب آیلان» رئیس موسسه فلسطین آزاد در ترکیه از فعالان اجتماعی ترکیه در این ایام با سفر به ایران و رصد پویایی مردم ایران در تجمعات شبانه شرکت در مراسم وداع و تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی سخنرانی در تجمعات ایراد می کند و به مردم ایران می گوید که شما کار بزرگی انجام می دهید و مردم دنیا ایستادگی شما در برابر آمریکا و اسرائیل را ستایش می کنند.

«رجب آیلان» رئیس موسسه فلسطین آزاد در ترکیه و فعال حوزه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن در گفت و گو با ابنا به تاثیر حضور و نقش پررنگ مردم در وقایع و تحولات اخیر ایران در بیداری جامعه جهانی و کشور ترکیه پرداخت:

«رجب آیلان» با اشاره به اثرگذاری وقایع اخیر ایران بر روی مردم ترکیه گفت: مردم ترکیه علارغم اینکه اکثرا سنی مذهب هستند، اما شهادت رهبر انقلاب و پیروزی های ایران در جنگ آمریکا علیه ایران بر رویشان تاثیر به سزایی گذاشت.

وی ادامه داد: مردم ترکیه پس از اینکه متوجه شدند رهبر انقلاب اسلامی از محل کار و خانه خود فرار نکرد و با وجود اینکه به ایشان پیشنهاد داده بودند به پناهگاه برود و یا از کشور خارج شود، اما ایشان شجاعانه و مقتدرانه در خانه و محل کار خود ماند و در دفاع از وطن، مسیر و مرام خویش مقاومت و ایستادگی کرد. این مساله در قلوب و اذهان مردم ترکیه تاثیر بسیار بالایی گذاشت و موجب شناخت بیشتر مردم از شخصیت ایشان شد.

آیلان در خصوص عملکرد رسانه های ترکی زبان در ایام جنگ و تحولات اخیر ایران توضیح داد: به طور مثال سی ان ان ترک در این ایام لحظه به لحظه اخبار و تجمعات ایران را پوشش می داد و این مساله تاکنون در جهان مسبوق به سابقه نبود.

وی تصریح کرد: پیش از شهادت رهبر انقلاب نیز حوادث دیگری برای مردم ایران اتفاق افتاد از جمله شهادت شهید رئیسی و مردم استقبال زیادی از ایشان کردند اما در مقایسه با شهادت رهبر انقلاب اسلامی تجمعات و تشییع بی سابقه بود به نظر من این موضوع مربوط به جایگاه ولی فقیه بودن ایشان است.

رئیس موسسه فلسطین آزاد در ترکیه گفت: بعد از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، مردم از سراسر دنیا به ایران آمدند و در واقع این مساله مربوط به جایگاه رهبریت و نظام ولایت فقیه است که تشییع میلیونی و تجمعات درخشش ویژه ای در جهان پیدا کرد.

آیلان با اشاره به اجلاس اخیر ناتو در ترکیه و اعتراضات مردمی نسبت به برگزاری این اجلاس توضیح داد: مردم ترکیه در اصل با برگزاری اجلاس ناتو در کشورشان مخالف هستند و تظاهراتی را نیز برگزار کردند، اما مسئولین و کسانی که در راس قدرت هستند مانند رجب طیب اردوغان از این اجلاس و آمریکا حمایت می کنند و متاسفانه به حرف مردم گوش نمی دهند، اما واقعیت این است که دل های مردم ترکیه با مردم ایران و خط و مشی آنها است.

وی در خصوص فعالیت های خود برای روشنگری پس از تحولات اخیر ایران گفت: با وجود اینکه من سنی مذهب هستم، اما کارم رسانه و انتشار محتوا و تصاویر تجمعات و تحولات اخیر ایران در سوشال مدیا و روزنامه ها است و به دنبال این هستم که مردم ترکیه از طریق این تصاویر و اطلاعات که با آنها به اشتراک می گذارم سطح آگاهی و معرفتشان بالا رود چون معتقدم این راه حق است.

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