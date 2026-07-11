ترامپ: من را نکُشید؛ هزاران موشک آماده شلیک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، اعلام کرد: به ارتش این کشور دستور داده است تا برای خط حملاتی گسترده به ایران، در صورت اقدام به ترور رئیسجمهور امریکا از سوی دولت تهران، در حال آمادهباش کامل قرار گیرند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: در صورتی که دولت ایران تهدیدات خود را که در گوشه و کنار جهان مطرح کرده است، مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیسجمهور ایالات متحده ـ که من هستم ـ عملی کند، ۱۰۰۰ موشک آماده شلیک و نشانهرفته به سمت ایران وجود دارد و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله پس از آن شلیک خواهد شد.
وی افزود: دستورات لازم از قبل صادر شده است و ارتش امریکا در بالاترین سطح آمادگی، مجهز و قادر است تا برای مدت یک سال با قابلیت تمدید، تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود کند.
طبق ادعای رسانههای امریکایی رژیم صهیونیستی در هفته جاری، اطلاعاتی را درباره یک طرح «جدید و مشخص» از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ با امریکاییها به اشتراک گذاشته در حالی که این تحول با تشدید رویاروییهای نظامی میان واشنگتن و تهران همزمان شده است.
شبکه خبری «سیانان» به نقل از منابع آگاه گزارش داد: ایالات متحده در حال رصد جریان مستمری از اطلاعات درباره طرحهای محتمل برای هدف قرار دادن ترامپ بوده ، اما هشدار اخیر اسرائیل شامل اطلاعات جدیدی درباره یک نقشه مشخص است.
روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز به نقل از منابع نامشخص مدعی شد: اطلاعات جاسوسی اسرائیل به یک توطئه جدید برای هدف قرار دادن رئیسجمهور آمریکا پرداخته است.
ترامپ پیش از این در هواپیمای ریاستجمهوری و هنگام بازگشت از اجلاس سران ناتو در ترکیه در جمع خبرنگاران مدعی شده بود که ایرانیها میخواهند رهبر آمریکا را از بین ببرند و اطلاعاتی را دیده است که نشان میدهد نامش در لیست ترور قرار گرفته است.
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