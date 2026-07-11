انهدام محموله انفجاری در مرز کردستان پیش از ورود به کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرزبانان استان کردستان بامداد امروز با اتکا به اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات مشکوک عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی، موفق شدند محموله‌ای شامل نارنجک‌های جنگی و تجهیزات تله انفجاری را پیش از ورود به کشور کشف و ضبط کنند؛ عملیاتی که به گفته فرمانده مرزبانی استان، از وقوع یک تهدید بالقوه علیه امنیت عمومی جلوگیری کرد.

مرزبانان استان کردستان پس از رصد تحرکات مشکوک عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی و دریافت اطلاعات درباره تلاش برای انتقال محموله‌ای انفجاری به داخل کشور، عملیات شناسایی و کشف این محموله را در دستور کار قرار دادند. این عملیات با هدف جلوگیری از ورود تجهیزات انفجاری و خنثی‌سازی هرگونه اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی و اجرا شد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تشریح جزئیات این عملیات گفت که مرزبانان با اشراف اطلاعاتی بر تحرکات گروهک‌های تروریستی، تلاش آنان برای انتقال مواد منفجره را شناسایی کردند و موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی قرار گرفت.

اعزام تیم مشترک به منطقه

سردار فرج رستمی اظهار کرد که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تیم مشترکی از پایگاه اطلاعاتی انتظامی استان و معاونت اطلاعات هنگ مرزی بانه به محل مورد نظر اعزام شدند. این تیم با بررسی دقیق منطقه، بسته‌ای مشکوک را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کرد.

به گفته فرمانده مرزبانی استان، بسته کشف‌شده به شکلی جاسازی شده بود که شناسایی آن نیازمند بررسی‌های دقیق اطلاعاتی و میدانی بود و در نهایت با هوشیاری نیروهای عملیاتی کشف شد.

جزئیات محموله کشف‌شده

در بررسی و بازگشایی بسته کشف‌شده، چهار قبضه نارنجک جنگی، هشت قوطی تله انفجاری به همراه ساچمه‌های فلزی و کابل‌های مربوطه کشف و ضبط شد. این تجهیزات برای اقدامات خرابکارانه و ایجاد خسارت قابل استفاده بودند.

تجهیزات انفجاری پیش از رسیدن به مقصد توقیف شد

کشف این محموله پیش از انتقال به داخل کشور، از دسترسی احتمالی عوامل خرابکار به تجهیزات انفجاری جلوگیری کرد و مانع از اجرای هرگونه برنامه احتمالی شد.

رستمی با اشاره به اهمیت این عملیات تأکید کرد که در صورت رسیدن این تجهیزات به دست عوامل خرابکار، امکان ایجاد تهدید علیه امنیت عمومی وجود داشت، اما اقدام به‌موقع مرزبانان و دستگاه‌های اطلاعاتی، زمینه هرگونه بهره‌برداری از این محموله را از بین برد.

واکنش سریع نیروهای امنیتی، مانع اجرای نقشه خرابکارانه

وی نقش هماهنگی میان مرزبانی و دستگاه‌های اطلاعاتی را در موفقیت این عملیات مؤثر دانست و گفت اقدام سریع نیروها موجب شد این محموله پیش از هرگونه استفاده احتمالی کشف و ضبط شود.

فرمانده مرزبانی استان کردستان اعلام کرد که شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده در دستور کار اطلاعاتی قرار گرفته و اقدامات لازم برای برخورد قانونی با تمامی افراد دخیل در این اقدام ادامه دارد.

به گفته وی، بررسی ابعاد مختلف این پرونده و شناسایی عوامل پشتیبان و مرتبط با انتقال محموله همچنان ادامه دارد و نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

تأکید بر آمادگی مرزبانان

سردار رستمی با اشاره به پایش شبانه‌روزی مرزها گفت مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، اجازه نخواهند داد عناصر معاند، اشرار یا قاچاقچیان امنیت مردم را تهدید کنند.

وی تأکید کرد که نیروهای مرزبانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، هرگونه تحرک مشکوک در مناطق مرزی را به‌صورت مستمر رصد کرده و با اقدامات خلاف امنیت کشور قاطعانه برخورد خواهند کرد.

عملیات کشف محموله انفجاری در مرزهای استان کردستان، نمونه‌ای از همکاری اطلاعاتی و عملیاتی میان مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات مرزی به شمار می‌رود.

کشف این تجهیزات پیش از ورود به کشور، از وقوع یک تهدید بالقوه علیه امنیت عمومی جلوگیری کرد و هم‌زمان، روند شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده همچنان در دستور کار نیروهای مسئول قرار دارد.

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