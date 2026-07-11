به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز، ۲۰ تیرماه در نشست خبری جایزه جهانی شعر امام شهید(ره)، با اشاره به بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و جهان گفت: حضور میلیونی مردم و بازنشر گسترده این رویداد در کشورهای مختلف، نشاندهنده عمق تأثیر شخصیت و مکتب ایشان است. امروز که شاهد تشییع باشکوه بودیم، لازم میدانم از اصحاب رسانه تشکر ویژه داشته باشم.
رئیس جایزه جهانی شعر امام شهید با اشاره به حضور مهمانان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: بسیاری از مهمانان و شخصیتهای فرهنگی و بینالمللی، این مراسم را رخدادی کمنظیر در تاریخ معاصر جهان توصیف کردند و از احساسات عمیق خود میگفتند.
ایمانیپور افزود: مراسم تشییع رهبر عزیزمان، آغاز فصل تازهای برای معرفی مکتب رهبر شهید بود و بر همین اساس، جایزه جهانی شعر «امام شهید» با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و فکری ایشان در سطح ایران و جهان شکل گرفت.
وی با یادآوری پیام رهبر معظم انقلاب که به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) صادر فرمودند و وضعیت کنونی را فرصتی تازه برای معرفی عملی مکتب امامین انقلاب در سراسر جهان دانستند، بیان کرد: ایشان مفسر، فقیه، اندیشمند، آینده پژوه، نظریهپرداز و ادیب بودند و شعر و ادبیات بهترین ابزار برای معرفی این مکتب زنده و پویاست.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: ایشان به شعرا و شعر علاقه بسیاری داشتند و همین ذوق ادبی ایشان بود که ما را بر این داشت تا جایزه جهانی شعر «امام شهید» را برگزار کنیم. با وجود فرصت کوتاه انتشار فراخوان، بیش از دو هزار قطعه شعر از بیش از ۴۰ کشور به دبیرخانه جایزه ارسال شد که نشاندهنده استقبال گسترده شاعران داخلی و خارجی بود.
ایمانیپور افزود: آیین اختتامیه این جایزه از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه، ۲۳ تیرماه برگزار میشود و در آن، ۴۲ شاعر از ۱۰ کشور به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد. همچنین، ۱۴ شاعر ایرانی جوایز خود را در این مراسم دریافت میکنند و دو قطعه موسیقی آیینی رونمایی میشود.
رئیس جایزه جهانی شعر امام شهید بیان کرد: در این میان، ۱۱ جلد کتاب برگرفته از اشعار شاعران برگزیده این جشنواره رونمایی میشود که این مجموعه شامل آثار شاعران فارسیزبان، عربزبان و شاعران سایر کشورهای جهان به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و چینی است. بخشی از اشعار نیز به صورت خوشنویسی منتشر شده است.
وی از اعزام ۱۰۰ تن از شاعران برگزیده به نیابت از امام شهید عازم کربلا به مراسم اربعین حسینی، خبر داد و افزود: این برنامه با هدف ترویج و معرفی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید در فضای فرهنگی جهان اسلام اجرا خواهد شد.
ایمانیپور از همکاری نهادهای فرهنگی، رسانهای، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه هنری و دیگر مجموعههای مشارکتکننده در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.
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