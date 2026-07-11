به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام اسلامستیزانه در جریان یک مراسم سنتی در نزدیکی بلفاست، با محکومیت گسترده مقامهای سیاسی و پلیس ایرلند شمالی روبهرو شد؛ اقدامی که پلیس آن را «نمایشی نفرتپراکن» و مقامات ایرلندی «تلاشی بزدلانه برای ارعاب» توصیف کردند.
در جریان یک مراسم سنتی برپا کردن آتش در یکی از شهرهای هوادار انگلیس در نزدیکی بلفاست ماکت یک مسجد به آتش کشیده شد. این اقدام پیش از آنکه پلیس بتواند آنچه را «نمایشی نفرتپراکن» توصیف کرده بود، جمعآوری کند، رخ داد و با محکومیت گسترده سیاستمداران سراسر ایرلند شمالی روبهرو شد.
هر سال در شامگاه ۱۲ ژوئیه، در محلههای عمدتا پروتستان و وفادار به انگلیس در ایرلند شمالی، آتشهای بزرگی به مناسبت سالگرد پیروزی ویلیام اورنج بر جیمز دوم، پادشاه کاتولیک، در نبرد بوین در سال ۱۶۹۰ روشن میشود. اما این بار این آتش پنجشنبه شب و در حالیکه ماکت یک مسجد بر روی سازهای بلند از پالتهای چوبی قرار گرفته بود، برپا شد.
در ارتباط با این اقدام، مردی ۵۶ ساله به اتهام تحریک به نفرت تحت پیگرد قرار گرفت. وی روز جمعه (۱۹ تیر) در دادگاه منطقهای دانگانون این اتهام را رد کرد و درخواست آزادی او با قرار وثیقه پذیرفته نشد.
صفحهای در شبکه اجتماعی فیسبوک متعلق به گروهی با نام «انجمن آتشافروزی مویگاشل» اعلام کرد که برگزارکننده این مراسم بوده است. این آتش قرار بود روز جمعه در برابر جمعیت زیادی روشن شود، اما پیش از اقدام پلیس برای جمعآوری ماکت، یک روز زودتر به آتش کشیده شد. این صفحه همچنین حاوی شعارهایی علیه مهاجرت و اسلام است.
نورمن هاسلت رئیس ارشد پلیس، در بیانیهای گفت: اگر آتش زودتر روشن نشده بود، پلیس محل را تحت کنترل در آورده، اقلام توهینآمیز را جمعآوری و بهعنوان مدرک توقیف میکرد. جرایم ناشی از نفرت هیچ جایگاهی در جامعه ما ندارند و تحمل نخواهند شد.
هیلاری بن وزیر امور ایرلند شمالی در دولت انگلیس نیز این اقدام را «حرکتی منزجرکننده و بزدلانه برای ارعاب» توصیف کرد.
گفتنی است بلفاست پیشتر شاهد ناآرامیهایی علیه مهاجرت بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که یک مرد سودانیتبار به نام هادی العدید با سلاح سرد به فردی به نام استیون اوگیلوی حمله کرد و باعث جراحات شدید و از دست دادن بینایی یکی از چشمان او شد، این حادثه باوجود مداخله پلیس ایرلند شمالی به سرعت به بهانهای برای خشونت گسترده علیه مهاجران تبدیل شد. گروههای نقابدار در بخشهایی از بلفاست به خیابانها ریختند، خودروها را به آتش کشیدند، به خانهها و مغازههای مهاجران حمله کردند و با پرتاب سنگ، آجر و بمب آتشزا با پلیس درگیر شدند.
پس از آن، هزاران نفر در ایرلند شمالی روز شنبه (۲۳ خرداد) علیه نژادپرستی تظاهرات کردند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «نفرت تنها تهدید علیه خیابانهای ماست» و «بلفاست در مقابل نژادپرستی میایستد.»
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