بیانیه سنتکام درباره جدیدترین تجاوز آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروهای تروریستی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد که سومین دور از تجاوزات این کشور علیه ایران به پایان رسیده است.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام ادعا شده است که ۱۴۰ هدف نظامی در ایران مورد اصابت قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است که طی سه شب بیش از ۳۰۰ هدف در راستای تضعیف قدرت ایران برای هدف قرار دادن کشتی ها در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته است. این اهداف شامل سایت های موشکی، پهپادی، انبارهای تسلیحاتی و شبکه های ارتباطی و نظارتی ساحلی بوده است.

این در حالی است که اکثر اهداف مورد تجاوز قبلی از سوی آمریکا در خط ساحلی ایران قایق های شهری متعلق به صیادان جنوبی بوده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته اعلام کرد: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است. در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.

ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.

به ناچار یک فروند کشتی‌ که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

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