قالیباف: دوران توافقات یک طرفه تمام شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: دوران توافقات یک‌طرفه به پایان رسیده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی ادامه داد: به شما گفته بودیم: به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبرو شوید.

قالیباف همچنین بخشی از بند پنجم تفاهمنامه ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگهٔ هرمز با رعایت «ترتیبات ایرانی» تاکید شده است، در ضمیمه توییت خود منتشر کرد.

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