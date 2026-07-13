به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله برنامه‌های فرهنگی و علمی که از سوی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برای مهمانان غیرایرانی مراسم تشییع تدارک دیده شده است، سمینار تخصصی با عنوان «مدیریت خانواده و تربیت نسل آینده‌ساز» برگزار شد.

در این نشست علمی که با هدف واکاوی اصول تربیت دینی در جهان امروز برگزار گردید، حجت‌الاسلام والمسلمین دهقان به عنوان سخنران ویژه، به تبیین شاخص‌های یک خانواده موفق بر اساس آموزه‌های اسلامی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقان در ابتدای سخنان خود، «سیره تربیتی امامان معصوم علیهم‌السلام» را به عنوان جامع‌ترین و کارآمدترین الگوی مدیریت خانواده معرفی کرده و بر ضرورت الگوبرداری از این مکتب غنی تأکید نمود.

استاد این سمینار، «عاطفه‌محوری» را رکن رکین و پیش‌شرط اصلی موفقیت در مدیریت خانواده دانست و تصریح کرد: ایجاد پیوندهای عاطفی عمیق در خانواده، بستر اصلی پذیرشِ آموزه‌های اخلاقی و دینی برای نسل آینده است.

وی در ادامه، به لزوم شناخت دقیق ویژگی‌های شخصیتی کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: والدین برای ایفای نقشِ موثر در تربیت فرزندان، نیازمند درک درست از اقتضائات سنی و روان‌شناختی آن‌ها هستند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مربیان متخصص در فرایند تربیتی، خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از مشاوران و مربیان کارآزموده می‌تواند در شکل‌گیری صحیح هویت دینی و اخلاقی کودکان و نوجوانان نقشی کلیدی ایفا کند.

این سمینار با استقبال مهمانان غیرایرانی همراه بود و فرصتی را فراهم کرد تا دغدغه‌های مشترک فرهنگی در حوزه خانواده و تربیت فرزند در کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

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