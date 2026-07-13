نشست علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر ماه با حضور ۲۵۹ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در بهارستان برگزار شد.

پیش از آغاز این نشست، حاج حامد خمسه مداح اهل بیت(ع) به مناسبت ایام محرم حسینی(ع) و همچنین شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان به نوحه‌سرایی پرداخت.

در ابتدای جلسه روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستورکار این نشست را به شرح ذیل قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

در ادامه سمیه رفیعی عضو هیأت رئیسه مجلس، اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» را قرائت نمود.

پس از آن، نمایندگان وارد بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شده و پس از استماع توضیحات کمیسیون مربوطه و همچنین نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

در ادامه جزئیات طرح مذکور مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت که با ۲۱۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.

براساس ماده یک اصلاحی، «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد جلسه صحن با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.

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