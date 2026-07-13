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سپاه: پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت منهدم شد

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷
کد مطلب: 1839442
سپاه: پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت منهدم شد

سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت به دست رزمندگان نیروی زمینی سپاه منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره چهار خود درباره عملیات‌های امروز علیه متجاوزان اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانیم؛

در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی "های مارس" و زاغه‌های مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

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