به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با موضوع واکاوی مفهوم «قضا و قدر» با حضور آیت‌الله سید منیر الخباز و ترجمه و تسهیل‌گری سید احمد القزوینی برگزار شد.

در این نشست آیت‌الله خباز، برای تبیین دقیق‌تر مفهوم تقدیر، آن را به سه مرحله متمایز طبقه‌بندی کرد: تقدیر تعیین حدود و ویژگی‌های هر پدیده؛ نحوه چیدمان و پیوند امور در نظام هستی؛ امضای نهایی (قضا): مرحله قطعیت و تحقق امر الهی.

آیت‌الله خباز در ادامه تأکید کرد تفکیک این مراحل برای درک دقیق‌تر چگونگی اجرای اراده خداوند در بستر زمان و ماده ضروری است و فهمِ صحیحِ این مراحل، راهگشای حل بسیاری از تعارضات ذهنی پیرامون تقدیر است.

همچنین در بخش دوم این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت، آیت‌الله خباز به چالش‌های فکری مخاطبان در سه محور اصلی پاسخ داد: مرز جبر و اختیار: تبیین تفکیک میان امور انتصابی (خارج از کنترل انسان) و قلمرو کنشگری و اراده آزاد انسانی؛ تفسیر «کُن فَیکون»: بررسی نحوه صدور اراده الهی در قالب «باش، پس می‌شود» در مواجهه با مراحل تدریجی تقدیر؛ اراده الهی و قیام حسینی: تحلیل جایگاه شهادت حضرت اباعبدالله(ع) در نظام مشیت الهی و پیوند آن با کنشگری و انتخابِ انسانی.

................

پایان پیام