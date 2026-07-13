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با ارائۀ آیت‌الله خباز؛

مؤسسه اسلامی آمریکا میزبان نشست علمی پرسش‌وپاسخ دربارۀ قضاوقدر + تصاویر

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
کد مطلب: 1839570
مؤسسه اسلامی آمریکا میزبان نشست علمی پرسش‌وپاسخ دربارۀ قضاوقدر + تصاویر

«نشست علمی پرسش و پاسخ با محوریت واکاوی مفهوم کلامی “قضا و قدر الهی” با حضور آیت‌الله سید منیر الخباز و ترجمه سید احمد القزوینی در مؤسسه اسلامی آمریکا برگزار شد؛ در این برنامه شبهات و پرسش‌های اعتقادی حضار پیرامون نسبت اراده الهی با اختیار انسان، تفسیر آیه “کن فیکون” و حکمت تقدیر در واقعه شهادت امام حسین (ع) مورد بحث و پاسخ‌گویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با موضوع واکاوی مفهوم «قضا و قدر» با حضور آیت‌الله سید منیر الخباز و ترجمه و تسهیل‌گری سید احمد القزوینی برگزار شد.  

 در این نشست آیت‌الله خباز، برای تبیین دقیق‌تر مفهوم تقدیر، آن را به سه مرحله متمایز طبقه‌بندی کرد: تقدیر تعیین حدود و ویژگی‌های هر پدیده؛  نحوه چیدمان و پیوند امور در نظام هستی؛ امضای نهایی (قضا): مرحله قطعیت و تحقق امر الهی.

آیت‌الله خباز در ادامه تأکید کرد تفکیک این مراحل برای درک دقیق‌تر چگونگی اجرای اراده خداوند در بستر زمان و ماده ضروری است و فهمِ صحیحِ این مراحل، راهگشای حل بسیاری از تعارضات ذهنی پیرامون تقدیر است.

همچنین در بخش دوم این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت، آیت‌الله خباز به چالش‌های فکری مخاطبان در سه محور اصلی پاسخ داد: مرز جبر و اختیار: تبیین تفکیک میان امور انتصابی (خارج از کنترل انسان) و قلمرو کنشگری و اراده آزاد انسانی؛ تفسیر «کُن فَیکون»: بررسی نحوه صدور اراده الهی در قالب «باش، پس می‌شود» در مواجهه با مراحل تدریجی تقدیر؛ اراده الهی و قیام حسینی: تحلیل جایگاه شهادت حضرت اباعبدالله(ع) در نظام مشیت الهی و پیوند آن با کنشگری و انتخابِ انسانی.

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