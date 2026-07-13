تجلیل نماینده رهبر انقلاب از نوجوان عراقی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید مجتبی حسینی، نماینده رهبر انقلاب در عراق، از نوجوانی اهل شهر «تلعفر» عراق تجلیل کرد.

این نوجوان عراقی در مسیر تشییع پیکر رهبر انقلاب با انداختن پیراهن خود برای تبرک و دویدن به دنبال خودروی حامل پیکر رهبر شهید ایران، صحنه‌هایی از ارادت قلبی خود را رقم زده بود؛ تصاویری که در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

این تقدیر، تنها تشکر از یک نوجوان نبود. آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب، با این اقدام نشان دادند که همانند پدر شهیدشان، به نوجوانان ویژه‌ای دارند.

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