ویدیو | کنایه جالب خبرنگار آمریکایی به وداع با لیندسی گراهام!

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
کد مطلب: 1839625
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک خبرنگار آمریکایی در حساب کاربری DD Geopolitics در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار فیلمی از خانه لیندسی گراهام سناتور جنگطلب ضدایرانی آمریکا که روز گذشته بر اثر ایست قلبی مرد، با کنایه نوشت: «آمریکا ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد، اما تنها چیزی که نصیب این سناتور شد یک دسته گل کوچک مقابل خانهاش بود». وی در بالای تصویری که منتشر کرده بود به مراسم میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای و خانواده ایشان در ایران اشاره کرده بود و به نوعی آنها را مقایسه کرد.
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