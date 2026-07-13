نتانیاهو کذاب و غیرقابل اعتماد است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق یوسف، رئیس جریان تلمودی و افراطی «شاس»، در گفت‌وگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو در موضوع قانون سربازی و برخی مسائل دیگر، اعضای این حزب را فریب داده است. او با اشاره به اختلافات موجود میان «شاس» و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلویحاً از احتمال چرخش این حزب به سمت رقبای نتانیاهو سخن گفت.

خاخام یوسف در ادامه افزود: «ممکن است در انتخابات آینده با آیزنکوت همراه شویم و حتی از او برای نخست‌وزیری حمایت کنیم.» این اظهارات در حالی مطرح شده که «شاس» از احزاب متحد با ائتلاف حاکم به شمار می‌رود و اختلافات اخیر بر سر خدمت اجباری عناصر تلمودی، شکاف میان این حزب و نتانیاهو را آشکارتر کرده است.

در مقابل، «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» در واکنش به این سخنان، هرگونه سازش در زمینه سربازی اجباری را رد کرد و تأکید نمود که تنها در صورتی با دیگران شراکت سیاسی خواهد داشت که اصل سربازی همه اقشار در ارتش به رسمیت شناخته شود.

آیزنکوت همچنین ابراز امیدواری کرد که حزب «شاس» و دیگر احزاب به «عقلانیت» بازگردند و درک کنند که تسلیم شدن نتانیاهو در هفته‌های سرنوشت‌ساز پیشِ رو، به تضعیف رژیم صهیونیستی و ارتش آن منجر می‌شود. به گفته او، حتی اگر این احزاب در سایه فشارهای نتانیاهو امتیازاتی کسب کنند، باید نمایندگانی در کنست حضور داشته باشند که بتوانند او را مهار کنند.

حزب شاس

حزب «شاس» (نگهبانان سفاردی تورات) یک تشکل مذهبی و بنیادگرا در رژیم صهیونیستی است که در سال ۱۹۸۴ توسط خاخام‌های سرشناس یهودیان شرقی از جمله «عوفادیا یوسف» پایه‌گذاری شد. انگیزه اصلی تاسیس این حزب، اعتراض به تبعیض سیستماتیک و حاکمیت یهودیان غربی (اشکنازی‌ها) بر مقدرات سیاسی و دینی و تلاش برای بازگرداندن جایگاه اجتماعی و سیاسی یهودیان شرقی (سفاردی‌ها) بود؛ امری که باعث شد شاس به سرعت به پایگاه فرقه مذهبی حریدی‌های شرقی و محرومان جامعه صهیونیستی تبدیل شود.

مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این حزب «شورای علمای تورات» است و شاس اصرار دارد که جامعه و ساختار حاکمیت باید کاملاً بر اساس تورات و تعالیم دین یهود اداره شود. اولویت نخست شاس همواره مسائل داخلی، تامین بودجه مدارس دینی، دریافت امتیازات مادی برای پیروان و نهادینه کردن احکام مذهبی در قوانین رژیم بوده است؛ تا جایی که رهبران مذهبی آن همواره از بدنه خود خواسته‌اند با کسب کرسی‌های بیشتر در کنست، نخست‌وزیران رژیم (از جمله نتانیاهو) را به زانو درآورده و خواسته‌های مذهبی و معیشتی خود را به کابینه دیکته کنند.

برخلاف احزاب راست‌گرای سنتی و صهیونیست‌های مذهبیِ اراضی‌خواه، موضع تاریخی شاس در قبال قضیه فلسطین مبتنی بر قاعده هلاخایی «حفظ جان یهودیان در برابر زمین» است. با فتوای خاخام عوفادیا یوسف مبنی بر اینکه زندگی انسان‌ها ارزشمندتر از خاک است، شاس از ایده «زمین در برابر صلح» و عقب‌نشینی از کرانه باختری (به استثنای قدس اشغالی) حمایت می‌کرد تا مانع از وقوع جنگ‌های خونین برای رژیم صهیونیستی شود؛ با این حال، در مسائل کلان مانند قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی، مواضع سرسختانه‌ای دارد و مذاکرات را در این زمینه‌ها بسیار پیچیده می‌داند.

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